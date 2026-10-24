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    Турпоток из стран Центральной Азии в Азербайджан вырос за год более чем на 12%

    Туризм
    • 24 октября, 2026
    • 11:28
    Турпоток из стран Центральной Азии в Азербайджан вырос за год более чем на 12%

    В январе-августе 2026 года Азербайджан посетили 159 221 туристов из стран Центральной Азии, что на 12,3% больше показателя аналогичного периода 2025 года (141 795 человек).

    Об этом сообщили Report в Государственном агентстве по туризму Азербайджана.

    Число туристов из Казахстана составило 72 773 (рост за год на 5%), Узбекистана - 50 253 (+33,2%), Туркменистана - 20 389 (-4,8%), Кыргызстана - 7 948 (+12,1%), Таджикистана - 7 858 человек (+26,1%).

    Стоит отметить, что среди ТОП-10 стран по числу иностранцев, посетивших Азербайджан в августе 2026 года, Казахстан занял седьмое место (10 696 человек), а Узбекистан - девятое (7 865).

    За 8 месяцев текущего года Азербайджан посетили 1,585 млн иностранцев, что на 8% меньше показателя за аналогичный период 2025 года (1,72 млн).

    В 2025 году турпоток из стран Центральной Азии в Азербайджан, увеличившись на 21,72%, достиг 219 747 человек: из Казахстана - 103 613 человек (рост на 20,06%), Узбекистана - 62 308 (+34,3%), Туркменистана - 32 414 (-1,84% ), Кыргызстана - 11 651 (+33,69%), а из Таджикистана - 9 761 (+60,2%).

    В целом за 2017-2025 годы из стран Центральной Азии Азербайджан посетили 948 тыс. человек (из Казахстана - 437 036, Узбекистана - 246 613, Туркменистана - 212 645, Кыргызстана - 43 657, Таджикистана - 36 002).

    Турпоток в Азербайджан Казахстан Государственное агентство по туризму Азербайджана Кыргызстан Таджикистан Узбекистан Туркменистан
    Mərkəzi Asiya ölkələrindən Azərbaycana turist axını il ərzində 12 %-dən çox artıb
    MiniBoss
    MiniBoss

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