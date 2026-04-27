Андрей Бабиш: Чехия намерена закупать газ у Азербайджана

Национальный энергетический оператор Чехии ČEPS также намерен закупать природный газ у Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в заявлении для прессы с президентом Ильхамом Алиевым.

Отметив, что Азербайджан постепенно наращивает добычу газа, премьер-министр Чехии сказал: "Сегодня с нами также находится руководитель компании, и мы будем очень рады, если сможем заключить долгосрочный контракт с Азербайджаном на поставку газа".