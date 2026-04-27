Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Андрей Бабиш: Чехия намерена закупать газ у Азербайджана

    Внешняя политика
    27 апреля, 2026
    • 13:52
    Андрей Бабиш: Чехия намерена закупать газ у Азербайджана

    Национальный энергетический оператор Чехии ČEPS также намерен закупать природный газ у Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в заявлении для прессы с президентом Ильхамом Алиевым.

    Отметив, что Азербайджан постепенно наращивает добычу газа, премьер-министр Чехии сказал: "Сегодня с нами также находится руководитель компании, и мы будем очень рады, если сможем заключить долгосрочный контракт с Азербайджаном на поставку газа".

    Ильхам Алиев Андрей Бабиш Азербайджано-чешские отношения Поставки газа
    Çexiyanın Baş naziri: Milli enerji operatorumuz Azərbaycandan təbii qaz almaq niyyətindədir

    Последние новости

    14:42

    Доходы Азербайджана от экспорта метанола сократились

    Бизнес
    14:36
    Фото

    Дипломаты из Германии посетили Ханкенди

    Внутренняя политика
    14:33

    В УМК назвали проявлением враждебности заявление Эчмиадзина о сносе незаконных построек в Ханкенди

    Внутренняя политика
    14:31
    Фото

    В Агдере состоялась церемония открытия международной регаты "Кубок президента 2026"

    Индивидуальные
    14:28
    Фото

    В Габале состоялся азербайджано-чешский бизнес-форум

    Внешняя политика
    14:25
    Фото

    Центр Низами Гянджеви выступил партнером Дельфийского экономического форума

    Внешняя политика
    14:19
    Фото

    SOCAR и "Укрнафта" обсудили развитие сотрудничества

    Энергетика
    14:08

    Фон дер Ляйен: Чтобы снять санкции с Ирана, нужны фундаментальные изменения

    Другие страны
    14:02

    ГЭЦ: На выпускном экзамене в следующем году учащимся предоставят дополнительное время

    Наука и образование
    Лента новостей