    Çexiyanın Baş naziri: Milli enerji operatorumuz Azərbaycandan təbii qaz almaq niyyətindədir

    Xarici siyasət
    27 aprel, 2026
    13:45
    Çexiyanın Baş naziri: Milli enerji operatorumuz Azərbaycandan təbii qaz almaq niyyətindədir

    Çexiyanın milli enerji operatoru ČEPS də Azərbaycandan təbii qaz almaq niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu fikirləri Çexiyanın Baş naziri Andrey Babiş Prezident İlham Əliyevlə mətbuata bəyanatında söyləyib.

    Azərbaycanın qaz hasilatını tədricən artırdığını qeyd edən Çexiyanın Baş naziri deyib: "Bu gün şirkətin rəhbəri də bizimlədir və biz qaz təminatı baxımından Azərbaycanla uzunmüddətli müqavilə bağlaya bilsək, çox şad olarıq".

    Андрей Бабиш: Чехия намерена закупать газ у Азербайджана

