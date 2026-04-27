Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    27 апреля, 2026
    13:59
    В Хезболлах назвали прямые переговоры Ливана с Израилем тяжким грехом

    Лидер "Хезболлах" Наим Касем раскритиковал планы Ливана провести прямые переговоры с Израилем, назвав их "тяжким грехом", который дестабилизирует страну.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.

    "Мы категорически отвергаем прямые переговоры с Израилем, и те, кто находится у власти, должны понимать, что их действия не принесут пользы ни Ливану, ни им самим", - говорится в заявлении Касема.

    Он призвал власти "отказаться от столь тяжкого греха, который втягивает Ливан в спираль нестабильности".

    "Эти прямые переговоры и их результаты для нас не существуют и не имеют к нам ни малейшего отношения", - добавил он. По его словам, группировка "продолжит оборонительное сопротивление ради Ливана и его народа".

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли удары по ряду городов. Операция привела к эскалации на Ближнем Востоке и втягиванию в конфликт всех стран Персидского залива, а также блокированию Ормузского пролива.

    После того как ливанская радикальная группировка "Хезболлах" вступила в войну на стороне Ирана, обстреляв Израиль ракетами и беспилотниками, ЦАХАЛ нанес удары по югу Ливана и южным пригородам Бейрута, где находится инфраструктура радикалов. Израиль также расширил свою наземную операцию на юге Ливана.

    14 апреля в Вашингтоне под эгидой США состоялся предварительный раунд ливано-израильских контактов, на котором должна была быть определена дата начала мирных переговоров с целью достижения соглашения о прекращении огня. Делегации возглавили послы Ливана и Израиля в Соединенных Штатах Нада Хаммаде-Муаввад и Йехиэль Лайтер.

    16 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Ливан договорились о введении 10-дневного режима прекращения огня с 17:00 по восточному времени. 24 апреля он заявил, что перемирие будет продлено на три недели.

    Наим Касем Радикальная группировка Хезболлах Израиль Ливан Переговоры Израиля и Ливана
    "Hizbullah" Livanın İsraillə birbaşa danışıqlarını "ağır günah" adlandırıb

    Последние новости

    14:42

    Доходы Азербайджана от экспорта метанола сократились

    Бизнес
    14:36
    Фото

    Дипломаты из Германии посетили Ханкенди

    Внутренняя политика
    14:33

    В УМК назвали проявлением враждебности заявление Эчмиадзина о сносе незаконных построек в Ханкенди

    Внутренняя политика
    14:31
    Фото

    В Агдере состоялась церемония открытия международной регаты "Кубок президента 2026"

    Индивидуальные
    14:28

    В Габале состоялся азербайджано-чешский бизнес-форум

    Внешняя политика
    14:25
    Фото

    Центр Низами Гянджеви выступил партнером Дельфийского экономического форума

    Внешняя политика
    14:19
    Фото

    SOCAR и "Укрнафта" обсудили развитие сотрудничества

    Энергетика
    14:08

    Фон дер Ляйен: Чтобы снять санкции с Ирана, нужны фундаментальные изменения

    Другие страны
    14:02

    ГЭЦ: На выпускном экзамене в следующем году учащимся предоставят дополнительное время

    Наука и образование
    Лента новостей