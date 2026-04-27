В "Хезболлах" назвали прямые переговоры Ливана с Израилем "тяжким грехом"

Лидер "Хезболлах" Наим Касем раскритиковал планы Ливана провести прямые переговоры с Израилем, назвав их "тяжким грехом", который дестабилизирует страну.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.

"Мы категорически отвергаем прямые переговоры с Израилем, и те, кто находится у власти, должны понимать, что их действия не принесут пользы ни Ливану, ни им самим", - говорится в заявлении Касема.

Он призвал власти "отказаться от столь тяжкого греха, который втягивает Ливан в спираль нестабильности".

"Эти прямые переговоры и их результаты для нас не существуют и не имеют к нам ни малейшего отношения", - добавил он. По его словам, группировка "продолжит оборонительное сопротивление ради Ливана и его народа".

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли удары по ряду городов. Операция привела к эскалации на Ближнем Востоке и втягиванию в конфликт всех стран Персидского залива, а также блокированию Ормузского пролива.

После того как ливанская радикальная группировка "Хезболлах" вступила в войну на стороне Ирана, обстреляв Израиль ракетами и беспилотниками, ЦАХАЛ нанес удары по югу Ливана и южным пригородам Бейрута, где находится инфраструктура радикалов. Израиль также расширил свою наземную операцию на юге Ливана.

14 апреля в Вашингтоне под эгидой США состоялся предварительный раунд ливано-израильских контактов, на котором должна была быть определена дата начала мирных переговоров с целью достижения соглашения о прекращении огня. Делегации возглавили послы Ливана и Израиля в Соединенных Штатах Нада Хаммаде-Муаввад и Йехиэль Лайтер.

16 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Ливан договорились о введении 10-дневного режима прекращения огня с 17:00 по восточному времени. 24 апреля он заявил, что перемирие будет продлено на три недели.