SOCAR и "Укрнафта" обсудили развитие сотрудничества
Энергетика
- 27 апреля, 2026
- 14:19
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и украинская компания "Укрнафта" обсудили текущее состояние сотрудничества и перспективы его развития.
Об этом Report сообщили в SOCAR.
Обсуждения состоялись в ходе встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с главным исполнительным директором "Укрнафты" Сергеем Корецким.
На встрече было выражено удовлетворение развитием сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в энергетической сфере, в этой связи была отмечена успешная деятельность SOCAR в Украине.
