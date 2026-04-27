SOCAR и "Укрнафта" обсудили развитие сотрудничества

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и украинская компания "Укрнафта" обсудили текущее состояние сотрудничества и перспективы его развития.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

Обсуждения состоялись в ходе встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с главным исполнительным директором "Укрнафты" Сергеем Корецким.

На встрече было выражено удовлетворение развитием сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в энергетической сфере, в этой связи была отмечена успешная деятельность SOCAR в Украине.