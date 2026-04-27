SOCAR "Ukrnafta" ilə əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib
Energetika
- 27 aprel, 2026
- 14:04
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) ilə Ukraynanın "Ukrnafta" şirkəti mövcud əməkdaşlığın cari vəziyyətini, inkişaf perspektivlərini müzakirə edib.
Bu barədə "Report"a SOCAR-dan məlumat verilib.
Bildirilib ki, bununla bağlı müzakirələr SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəf ilə "Ukrnafta"nın baş icraçı direktoru Sergey Koretskiy arasındakı görüşdə aparılıb.
Görüşdə Azərbaycan ilə Ukrayna arasında enerji sahəsində əməkdaşlığın inkişafından məmnunluq ifadə olunub, bu xüsusda SOCAR-ın Ukraynadakı uğurlu fəaliyyəti qeyd olunub.
Son xəbərlər
14:30
Foto
Almaniyanın diplomatları Xankəndi ilə tanış olublarDaxili siyasət
14:28
Foto
Video
Sumqayıtda zəncirvari qəza olub, xəsarət alanlar varHadisə
14:26
Qəbələdə Azərbaycan-Çexiya biznes-forumu keçirilibXarici siyasət
14:25
Bu ilin 3 ayı ərzində 43 piyadanı avtomobil vurub, 21-i ölübHadisə
14:22
Azərbaycanda quş qripi və Nyukasl xəstəliyinə yoluxma aşkarlanmayıbSağlamlıq
14:21
Fon der Lyayen: İrana qarşı sanksiyaların ləğv edilməsi üçün əsaslı dəyişikliklər lazımdırDigər ölkələr
14:14
Foto
Ağdərədə "Prezident Kuboku 2026" beynəlxalq reqatası start götürübFərdi
14:10
"Hizbullah" Livanın İsraillə birbaşa danışıqlarını "ağır günah" adlandırıbDigər ölkələr
14:08