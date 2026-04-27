Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    В УМК назвали проявлением враждебности заявление Эчмиадзина о сносе незаконных построек в Ханкенди

    Внутренняя политика
    27 апреля, 2026
    14:33
    В Управлении мусульман Кавказа (УМК) назвали дезинформацией и проявлением враждебности заявление Эчмиадзинской церкви в связи со сносом двух незаконных построек в Ханкенди.

    Как сообщает Report, в своем заявлении УМК напоминает, что Эчмиадзин оставался безучастным к разрушению азербайджанских историко-культурных и религиозных памятников в период армянской оккупации, а сегодня выступает с необоснованными обвинениями в чувствительный период нормализации отношений между странами.

    "Снос двух незаконных построек, возведенных в период оккупации, не может быть представлен как уничтожение религиозного или культурного наследия", - отмечается в заявлении.

    Указывается, что после восстановления полного суверенитета Азербайджана над своими территориями в 2023 году эти объекты, будучи символами оккупации, длительное время сохранялись в прежнем виде.

    Также подчеркивается, что возвращающиеся в родные места бывшие вынужденные переселенцы неоднократно обращались в государственные органы и суды с требованием снести объекты, построенные в период оккупации. "Согласно международному гуманитарному праву, сооружения, построенные оккупантами на оккупированной территории, считаются незаконными и подлежат сносу", - говорится в документе.

    В заявлении отмечается, что для демонтажа подобных объектов существуют как правовые, так и моральные основания, учитывая события Первой Карабахской войны.

    В УМК также подчеркнули, что Азербайджан является одной из немногих стран, где рядом функционируют мечети, церкви и синагоги, что отражает глубокие традиции религиозной толерантности.

    Отмечается, что государство продолжает восстановление разрушенных в период оккупации религиозных и культурных памятников, в том числе в Шуше, а также обеспечивает охрану армянской церкви в Баку.

    "Попытки Эчмиадзина исказить эту реальность, существовавшую в Азербайджане на протяжении веков, в столь деликатный момент лишь подрывают усилия, направленные на установление прочного мира в регионе. Практика политических провокаций и подобные заявления в попытке воспрепятствовать установлению прочного мира в регионе, должны быть прекращены раз и навсегда", - добавили в УМК.

    Управление мусульман Кавказа (УМК) Ханкенди Эчмиадзин
    QMİ: Eçmiədzinin Xankəndidə qanunsuz tikilinin sökülməsi haqda bəyanatı dezinformasiyanın təzahürüdür

