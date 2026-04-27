CBA currency exchange rates (27.04.2026)
- 27 April, 2026
- 09:44
According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went up by 0.4% to 1.9935 manats, and 100 Russian rubles increased by 0.6% to 2.2576 manats.
Currency
Exchange rates
1 USD (US dollar)
1.7000
1 EUR (Euro)
1.9935
100 RUB (Russian ruble)
2.2576
1 AUD (Australian dollar)
1.2186
1 BYN (Belarusian ruble)
0.5824
1 BGN (Bulgarian lev)
0.4628
1 AED (UAE dirham)
0.1155
100 KRW (South Korean won)
0.0819
1 CZK (Czech koruna)
0.2489
1 CNY (Chinese yuan)
0.2668
1 DKK (Danish krone)
0.6335
1 GEL (Georgian lari)
0.2169
1 HKD (Hong Kong dollar)
0.0181
1 INR (Indian rupee)
2.3019
1 GBP (British pound)
-
10,000 IRR (Iranian rial)
0.1845
1 SEK (Swedish krona)
2.1660
1 CHF (Swiss franc)
0.5706
1 ILS (Israeli shekel)
1.2441
1 CAD (Canadian dollar)
5.5217
1 KWD (Kuwaiti dinar)
0.3660
1 KZT (Kazakhstani tenge)
0.4663
1 QAR (Qatari riyal)
0.0194
1 KGS (Kyrgyzstani som)
0.5469
100 HUF (Hungarian forint)
0.0977
1 MDL (Moldovan leu)
0.1828
1 NOK (Norwegian krone)
0.0141
100 UZS (Uzbekistani som)
0.6088
100 PKR (Pakistani rupee)
0.4698
1 PLN (Polish złoty)
0.3920
1 RON (Romanian leu)
0.0170
1 RSD (Serbian dinar)
1.3335
1 SGD (Singapore dollar)
0.4532
1 SAR (Saudi Arabian riyal)
2.3286
1 SDR (IMF)
0.0378
1 TRY (Turkish lira)
0.4857
1TMT (New Turkmenistan Manat)
0.0386
1 UAH (Ukrainian hryvnia)
1.0675
100 JPY (Japanese yen)
1.0009
1 NZD (New Zealand dollar)
8,031.1740
Gold (1 ounce)
129.9167
Silver (1 ounce)
3,448.1015
Platinum (1 ounce)
2,547.3055
Palladium (1 ounce)
1.7000