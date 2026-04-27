    CBA currency exchange rates (27.04.2026)

    CBA currency exchange rates (27.04.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went up by 0.4% to 1.9935 manats, and 100 Russian rubles increased by 0.6% to 2.2576 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9935

    100 RUB (Russian ruble)

    2.2576

    1 AUD (Australian dollar)

    1.2186

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5824

    1 BGN (Bulgarian lev)

    0.4628

    1 AED (UAE dirham)

    0.1155

    100 KRW (South Korean won)

    0.0819

    1 CZK (Czech koruna)

    0.2489

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2668

    1 DKK (Danish krone)

    0.6335

    1 GEL (Georgian lari)

    0.2169

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.0181

    1 INR (Indian rupee)

    2.3019

    1 GBP (British pound)

    -

    10,000 IRR (Iranian rial)

    0.1845

    1 SEK (Swedish krona)

    2.1660

    1 CHF (Swiss franc)

    0.5706

    1 ILS (Israeli shekel)

    1.2441

    1 CAD (Canadian dollar)

    5.5217

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    0.3660

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.4663

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.0194

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.5469

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.0977

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1828

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.0141

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.6088

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.4698

    1 PLN (Polish złoty)

    0.3920

    1 RON (Romanian leu)

    0.0170

    1 RSD (Serbian dinar)

    1.3335

    1 SGD (Singapore dollar)

    0.4532

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    2.3286

    1 SDR (IMF)

    0.0378

    1 TRY (Turkish lira)

    0.4857

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.0386

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    1.0675

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0009

    1 NZD (New Zealand dollar)

    8,031.1740

    Gold (1 ounce)

    129.9167

    Silver (1 ounce)

    3,448.1015

    Platinum (1 ounce)

    2,547.3055

    Palladium (1 ounce)

    1.7000
    Currency exchange rates Central Bank of Azerbaijan (CBA)
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.04.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.04.2026)

