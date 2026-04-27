Центр Низами Гянджеви выступил партнером Дельфийского экономического форума
- 27 апреля, 2026
- 14:25
Международный центр Низами Гянджеви выступил партнером 11-го Дельфийского экономического форума, который прошел 22–25 апреля в городе Дельфы (Греция).
Как сообщает Report, форум стал площадкой для обсуждения международного сотрудничества в условиях геополитической фрагментации, климатических рисков и цифровых изменений. В нем приняли участие мировые лидеры, политики и эксперты.
Центр на форуме представили Волкан Бозкыр, Мария Фернанда Эспиноса, Ив Летерм, Ципи Ливни, Шарль Мишель, Амр Муса и Кирил Петков.
Они участвовали в панельных дискуссиях и обсуждениях, где рассматривались вопросы будущего Европы, международной безопасности, ситуации на Ближнем Востоке, роли многосторонних институтов, включая ООН, а также глобальные экономические и цифровые процессы.
Члены Центра также выступили на специальных сессиях, посвященных стратегической устойчивости Европы, международным отношениям в условиях глобальной фрагментации, вопросам мира и безопасности.
В рамках форума генеральный секретарь Центра провел ряд двусторонних встреч.
В частности, состоялись встречи с Желкой Цвиянович, Александрой Пападопулу, принцем Турки Аль Фейсалом и Паоло Джентилони. Обсуждались глобальные вызовы, перспективы сотрудничества и дальнейшая деятельность Центра.