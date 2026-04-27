Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Внешняя политика
    27 апреля, 2026
    • 14:25
    Центр Низами Гянджеви выступил партнером Дельфийского экономического форума

    Международный центр Низами Гянджеви выступил партнером 11-го Дельфийского экономического форума, который прошел 22–25 апреля в городе Дельфы (Греция).

    Как сообщает Report, форум стал площадкой для обсуждения международного сотрудничества в условиях геополитической фрагментации, климатических рисков и цифровых изменений. В нем приняли участие мировые лидеры, политики и эксперты.

    Центр на форуме представили Волкан Бозкыр, Мария Фернанда Эспиноса, Ив Летерм, Ципи Ливни, Шарль Мишель, Амр Муса и Кирил Петков.

    Они участвовали в панельных дискуссиях и обсуждениях, где рассматривались вопросы будущего Европы, международной безопасности, ситуации на Ближнем Востоке, роли многосторонних институтов, включая ООН, а также глобальные экономические и цифровые процессы.

    Члены Центра также выступили на специальных сессиях, посвященных стратегической устойчивости Европы, международным отношениям в условиях глобальной фрагментации, вопросам мира и безопасности.

    В рамках форума генеральный секретарь Центра провел ряд двусторонних встреч.

    В частности, состоялись встречи с Желкой Цвиянович, Александрой Пападопулу, принцем Турки Аль Фейсалом и Паоло Джентилони. Обсуждались глобальные вызовы, перспективы сотрудничества и дальнейшая деятельность Центра.

    Центр Низами Гянджеви выступил партнером Дельфийского экономического форума
    Дельфийский экономический форум Центр Низами Гянджеви
    Фото
    Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi Delfi İqtisadi Forumunda iştirak edib

