Andrey Babiş Azərbaycanda Çexiyaya təbii qaz tədarükünü müzakirə edəcək
Xarici siyasət
- 27 aprel, 2026
- 09:22
Çexiyanın Baş naziri Andrey Babişin Azərbaycanda aparacağı danışıqların əsas mövzu energetika sahəsində əməkdaşlıq məsələləri ilə bağlı olacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Çexiyanın informasiya portalları məlumat yayıb.
"Baş nazir Andrey Babiş və 50 Çexiya şirkətinin nümayəndələri Azərbaycanda səfərdədirlər. O, (Babiş - red.) təbii qazın tədarükü barədə (Azərbaycan tərəfi ilə - red.) razılaşmanın əldə olunmasını istəyir", - məlumatda qeyd olunub.
Daha əvvəl verilən məlumata görə, A.Babiş aprelin 26-da Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib.
