    Andrey Babiş Azərbaycanda Çexiyaya təbii qaz tədarükünü müzakirə edəcək

    Xarici siyasət
    • 27 aprel, 2026
    • 09:22
    Andrey Babiş Azərbaycanda Çexiyaya təbii qaz tədarükünü müzakirə edəcək

    Çexiyanın Baş naziri Andrey Babişin Azərbaycanda aparacağı danışıqların əsas mövzu energetika sahəsində əməkdaşlıq məsələləri ilə bağlı olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Çexiyanın informasiya portalları məlumat yayıb.

    "Baş nazir Andrey Babiş və 50 Çexiya şirkətinin nümayəndələri Azərbaycanda səfərdədirlər. O, (Babiş - red.) təbii qazın tədarükü barədə (Azərbaycan tərəfi ilə - red.) razılaşmanın əldə olunmasını istəyir", - məlumatda qeyd olunub.

    Daha əvvəl verilən məlumata görə, A.Babiş aprelin 26-da Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib.

    Andrey Babiş Qaz təchizatı Avropa İttifaqı (Aİ) Çexiya
    Бабиш на переговорах в Азербайджане обсудит поставки природного газа в Чехию
    Babiš to discuss gas supplies to Czechia in Azerbaijan

    Andrey Babiş Azərbaycanda Çexiyaya təbii qaz tədarükünü müzakirə edəcək

