Бабиш на переговорах в Азербайджане обсудит поставки природного газа в Чехию
Внешняя политика
- 27 апреля, 2026
- 09:11
Вопросы о сотрудничестве в сфере энергетики станут ключевыми на переговорах премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в Азербайджане.
Как передает Report, об этом сообщают чешские информационные порталы.
"Премьер-министр Андрей Бабиш и представители 50 чешских компаний находятся с визитом в Азербайджане. Он [Бабиш - ред.] хочет договориться (с азербайджанской стороной -ред.) о поставках природного газа", - отмечают медиа.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш 26 апреля прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
