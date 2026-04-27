Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Бабиш на переговорах в Азербайджане обсудит поставки природного газа в Чехию

    Внешняя политика
    • 27 апреля, 2026
    • 09:11
    Бабиш на переговорах в Азербайджане обсудит поставки природного газа в Чехию

    Вопросы о сотрудничестве в сфере энергетики станут ключевыми на переговорах премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в Азербайджане.

    Как передает Report, об этом сообщают чешские информационные порталы.

    "Премьер-министр Андрей Бабиш и представители 50 чешских компаний находятся с визитом в Азербайджане. Он [Бабиш - ред.] хочет договориться (с азербайджанской стороной -ред.) о поставках природного газа", - отмечают медиа.

    Ранее сообщалось, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш 26 апреля прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

    Андрей Бабиш Энергосотрудничество Поставки энергоресурсов Чехия
    Andrey Babiş Azərbaycanda Çexiyaya təbii qaz tədarükünü müzakirə edəcək
    Babiš to discuss gas supplies to Czechia in Azerbaijan

