    Премьер-министр Чехии направился с визитом в Азербайджан

    Сегодня премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прибудет с официальным визитом в Азербайджан.

    Как сообщает Report, об этом политик написал в своем аккаунте в социальной сети X.

    "Азербайджан. Мой первый официальный визит за пределы Европейского союза начинается", - подчеркнул он.

    Премьер-министра Чехии в ходе визита сопровождают первый заместитель главы правительства, министр промышленности и торговли Карел Гавличек, а также делегация чешских предпринимателей.

    Отметим, что Бабиш посетит Азербайджан, Казахстан и Узбекистан в рамках регионального турне. В рамках визита чешская делегация примет участие в бизнес-форумах, тематических семинарах, а также мероприятиях в форматах B2B и B2G. Цель этих встреч - содействовать установлению новых деловых контактов и расширению сотрудничества с предпринимательскими кругами принимающих стран.

    Андрей Бабиш Официальный визит в Азербайджан Чехия
    Çexiyanın Baş naziri Azərbaycana gəlir
    Czech PM arriving in Azerbaijan

