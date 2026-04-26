Премьер-министр Чехии направился с визитом в Азербайджан

Сегодня премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прибудет с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом политик написал в своем аккаунте в социальной сети X.

"Азербайджан. Мой первый официальный визит за пределы Европейского союза начинается", - подчеркнул он.

Премьер-министра Чехии в ходе визита сопровождают первый заместитель главы правительства, министр промышленности и торговли Карел Гавличек, а также делегация чешских предпринимателей.

Отметим, что Бабиш посетит Азербайджан, Казахстан и Узбекистан в рамках регионального турне. В рамках визита чешская делегация примет участие в бизнес-форумах, тематических семинарах, а также мероприятиях в форматах B2B и B2G. Цель этих встреч - содействовать установлению новых деловых контактов и расширению сотрудничества с предпринимательскими кругами принимающих стран.