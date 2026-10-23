В Греции детям младше 15 лет запретили пользоваться соцсетями
- 23 октября, 2026
- 10:32
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Парламент Греции одобрил законопроект, запрещающий детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, решение принято на фоне растущей обеспокоенности влиянием соцсетей на здоровье и безопасность несовершеннолетних.
Согласно информации, новые ограничения вступят в силу 1 января 2027 года.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что у платформ есть два с половиной месяца, чтобы разработать механизм проверки возраста пользователей с соблюдением требований конфиденциальности.
Греция входит в число семи стран Евросоюза, которые совместно с Европейской комиссией создают единое решение для проверки возраста пользователей. Власти объясняют необходимость ограничений стремлением защитить детей от чрезмерного использования соцсетей, которое, по их оценке, негативно сказывается на сне, концентрации внимания и социализации.
Ранее Австралия стала первой страной, принявшей подобный закон. Во Франции аналогичную инициативу одобрил парламент, однако в августе Конституционный совет страны её отменил.