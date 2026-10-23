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    В Греции детям младше 15 лет запретили пользоваться соцсетями

    Другие страны
    • 23 октября, 2026
    • 10:32
    В Греции детям младше 15 лет запретили пользоваться соцсетями

    Парламент Греции одобрил законопроект, запрещающий детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, решение принято на фоне растущей обеспокоенности влиянием соцсетей на здоровье и безопасность несовершеннолетних.

    Согласно информации, новые ограничения вступят в силу 1 января 2027 года.

    Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что у платформ есть два с половиной месяца, чтобы разработать механизм проверки возраста пользователей с соблюдением требований конфиденциальности.

    Греция входит в число семи стран Евросоюза, которые совместно с Европейской комиссией создают единое решение для проверки возраста пользователей. Власти объясняют необходимость ограничений стремлением защитить детей от чрезмерного использования соцсетей, которое, по их оценке, негативно сказывается на сне, концентрации внимания и социализации.

    Ранее Австралия стала первой страной, принявшей подобный закон. Во Франции аналогичную инициативу одобрил парламент, однако в августе Конституционный совет страны её отменил.

    Кириакос Мицотакис Запрет на соцсети Греция
    Yunanıstanda yeniyetmələrə sosial şəbəkələrdən istifadə qadağan edilib
    Greece bans social media use for children under 15
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