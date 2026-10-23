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    Суд продлил арест сына экс-президента Армении Кочаряна

    В регионе
    • 23 октября, 2026
    • 10:13
    Суд продлил арест сына экс-президента Армении Кочаряна

    Суд Армении продлил еще на два месяца арест старшего сына экс-президента Роберта Кочаряна - Седрака.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа со ссылкой на адвоката Акопа Курегяна.

    "Суд оставил под арестом Кочаряна сроком на два месяца. На этом этапе иное ждать было сложно, учитывая давление оказываемое на судебную систему", - сказал он.

    Седрак Кочарян вместе со своем отцом обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, отмывании денег в особо крупных размерах, получении (содействии получению) взятки.

    Отметим, что Роберт Кочарян был задержан 25 августа. Ему предъявлены обвинения по делу о незаконном приобретении имущества. По версии следствия, в период президентства он в сговоре с другими лицами, используя служебное положение, приобрел ряд объектов общественного и экономического значения по стоимости ниже рыночной. По уголовному делу проходят 35 единиц имущества Кочарянов, часть компаний опечатана.

    Седрак Кочарян Роберт Кочарян Отмывание денег Армения
    Robert Köçəryanın oğlunun həbs müddəti uzadılıb
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