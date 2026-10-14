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    Суд Армении отклонил жалобу защиты Роберта Кочаряна об изменении меры пресечения

    В регионе
    • 14 октября, 2026
    • 12:04
    Суд Армении отклонил жалобу защиты Роберта Кочаряна об изменении меры пресечения

    Апелляционный суд Армении отклонил ходатайство адвокатов экс-президента Роберта Кочаряна об изменении меры пресечения.

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом сообщил его адвокат Арам Орбелян.

    "Решение было вынесено на тех же основаниях, на которых отклонялось множество других ходатайств. Приводятся общие формальные формулировки, очевидно без тщательного рассмотрения нашей жалобы", - сказал он.

    Орбелян отметил, что Кочаряна обвиняют в выполнении его конституционных обязанностей, по другому эпизоду дела срок давности деяния, инкриминируемого экс-президенту, истек около 20 лет назад, а его сыну Седраку - около 15 лет назад.

    Роберт Кочарян был задержан 25 августа. Ему предъявлены обвинения по делу о незаконном приобретении имущества. По версии следствия, в период президентства он в сговоре с другими лицами, используя служебное положение, приобрел ряд объектов общественного и экономического значения по стоимости ниже рыночной. А 27 августа Антикоррупционный комитет сообщил, что Кочарян арестован сроком на два месяца. Под арестом находится также его сын Седрак Кочарян. По уголовному делу проходят 35 единиц имущества Кочарянов, часть компаний опечатана.

    Роберт Кочарян Седрак Кочарян Апелляционный суд Армения
    Ermənistanda Robert Köçəryanın azadlığa buraxılması barədə vəsatət rədd edilib
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