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    США передали Погранвойскам Армении транспорт и спецоборудование на $1,4 млн

    В регионе
    • 23 октября, 2026
    • 10:41
    США передали Погранвойскам Армении транспорт и спецоборудование на $1,4 млн

    США передали Погранвойскам Армении транспорт и специализированное оборудование на $1,4 млн.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа со ссылкой на американское посольство в Ереване.

    Передача была осуществлена в рамках программы Госдепа по экспортному контролю и безопасности границ (EXBS).

    Отмечается, что техника и оборудование должны способствовать модернизации Погранслужбы Армении, укреплению пограничной безопасности и улучшению безопасного передвижения людей и товаров.

    "Эта поддержка отражает приверженность США укреплению потенциала управления границами Армении и содействию региональной взаимосвязанности, в том числе, в рамках "Маршрута Трампа" (TRIPP)", - отмечает дипмиссия.

    Госпогранслужба Маршрут Трампа (TRIPP) Армения Соединенные Штаты Америки (США)
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