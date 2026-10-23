США передали Погранвойскам Армении транспорт и спецоборудование на $1,4 млн

США передали Погранвойскам Армении транспорт и специализированное оборудование на $1,4 млн.

Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа со ссылкой на американское посольство в Ереване.

Передача была осуществлена в рамках программы Госдепа по экспортному контролю и безопасности границ (EXBS).

Отмечается, что техника и оборудование должны способствовать модернизации Погранслужбы Армении, укреплению пограничной безопасности и улучшению безопасного передвижения людей и товаров.

"Эта поддержка отражает приверженность США укреплению потенциала управления границами Армении и содействию региональной взаимосвязанности, в том числе, в рамках "Маршрута Трампа" (TRIPP)", - отмечает дипмиссия.