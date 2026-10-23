США передали Погранвойскам Армении транспорт и спецоборудование на $1,4 млн
В регионе
- 23 октября, 2026
- 10:41
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США передали Погранвойскам Армении транспорт и специализированное оборудование на $1,4 млн.
Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа со ссылкой на американское посольство в Ереване.
Передача была осуществлена в рамках программы Госдепа по экспортному контролю и безопасности границ (EXBS).
Отмечается, что техника и оборудование должны способствовать модернизации Погранслужбы Армении, укреплению пограничной безопасности и улучшению безопасного передвижения людей и товаров.
"Эта поддержка отражает приверженность США укреплению потенциала управления границами Армении и содействию региональной взаимосвязанности, в том числе, в рамках "Маршрута Трампа" (TRIPP)", - отмечает дипмиссия.
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