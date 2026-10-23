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    ABŞ Ermənistanın Sərhəd Qoşunlarına 1,4 milyon dollarlıq texnika verib

    Region
    • 23 oktyabr, 2026
    • 11:05
    ABŞ Ermənistanın Sərhəd Qoşunlarına 1,4 milyon dollarlıq texnika verib

    ABŞ Ermənistanın Sərhəd Qoşunlarına 1,4 milyon ABŞ dolları dəyərində nəqliyyat və xüsusi avadanlıq təhvil verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası ABŞ-nin Ermənistandakı səfirliyinə istinadən məlumat yayıb.

    Təhvil-təslim ABŞ Dövlət Departamentinin ixrac nəzarəti və sərhəd təhlükəsizliyi (EXBS) proqramı çərçivəsində həyata keçirilib.

    Qeyd olunub ki, texnika və avadanlıq Ermənistanın Sərhəd Xidmətinin modernləşdirilməsinə, sərhəd təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsinə, eləcə də insanların və malların təhlükəsiz hərəkətinin yaxşılaşdırılmasına kömək etməlidir. Bu dəstək ABŞ-nin Ermənistanın sərhədlərinin idarə olunması potensialının gücləndirilməsinə və regional qarşılıqlı əlaqələrin, o cümlədən "Tramp marşrutu" çərçivəsində təşviqinə sadiqliyini əks etdirir.

    Tramp Marşrutu (TRIPP) Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Ermənistan
    США передали Погранвойскам Армении транспорт и спецоборудование на $1,4 млн
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