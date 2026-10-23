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    Макрон впервые с начала протестов встретится с представителями движения старшеклассников

    Другие страны
    • 23 октября, 2026
    • 10:54
    Макрон впервые с начала протестов встретится с представителями движения старшеклассников

    Президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня встретится с представителями движения старшеклассников и правоохранительными органами накануне возобновления протестов.

    Как передает Report, об этом сообщают французские медиа.

    Это первая встреча с момента начала протестов учащихся школ старших классов и студентов, которые продолжаются уже более месяца.

    Президент также проведет новое заседание совета по вопросам обороны с целью подготовки к запланированным на субботу демонстрациям.

    Отметим, что вчера Макрон объявил о запрете на проведение всех демонстраций в ближайшие дни, за исключением акций, организованных профсоюзами.

    Управление полиции издало приказ о введении комендантского часа, запрещающего присутствие взрослых и несовершеннолетних в районах площади Республики и сектора Алес ежедневно с 23:00 до 6:00 следующего дня, с 22 по 25 октября.

    Во Франции уже более месяца продолжаются массовые протесты, начавшиеся с демонстраций старшеклассников, выступавших против плохих условий обучения. Впоследствии к протестам присоединились представители различных профессий, выступающие против повышения цен, низких зарплат и т. д.

    Эмманюэль Макрон Акции протеста во Франции
    Makron etirazlar fonunda ilk dəfə şagird və polislərlə görüşəcək
    44 filmi
    44 filmi

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