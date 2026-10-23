Макрон впервые с начала протестов встретится с представителями движения старшеклассников

Президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня встретится с представителями движения старшеклассников и правоохранительными органами накануне возобновления протестов.

Как передает Report, об этом сообщают французские медиа.

Это первая встреча с момента начала протестов учащихся школ старших классов и студентов, которые продолжаются уже более месяца.

Президент также проведет новое заседание совета по вопросам обороны с целью подготовки к запланированным на субботу демонстрациям.

Отметим, что вчера Макрон объявил о запрете на проведение всех демонстраций в ближайшие дни, за исключением акций, организованных профсоюзами.

Управление полиции издало приказ о введении комендантского часа, запрещающего присутствие взрослых и несовершеннолетних в районах площади Республики и сектора Алес ежедневно с 23:00 до 6:00 следующего дня, с 22 по 25 октября.

Во Франции уже более месяца продолжаются массовые протесты, начавшиеся с демонстраций старшеклассников, выступавших против плохих условий обучения. Впоследствии к протестам присоединились представители различных профессий, выступающие против повышения цен, низких зарплат и т. д.