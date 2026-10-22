Макрон объявил о запрете всех протестов во Франции в ближайшие дни

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о запрете на проведение всех демонстраций в ближайшие дни, за исключением акций, организованных профсоюзами.

Как сообщает Report cо ссылкой на французские медиа, об этом президент заявил по итогам совещания с членами кабмина.

По его словам, политика правительства на ближайшие дни, и особенно на 24 октября, заключается в запрете призывов к собраниям со стороны лиц, "не имеющих на это законных оснований".

"Мы будем запрещать их везде, где это возможно. Тем не менее, в случаях, когда профсоюзы подают подобные запросы, они будут рассмотрены префектами, но будут предложены альтернативные пути для защиты центров наших городов, наших предприятий и наших общественных зданий", - добавил он.

Напомним, что сегодня, вернувшись во Францию ​​после трехдневной поездки, президент Макрон созвал совещание с участием правоохранительных органов и разведслужб в Елисейском дворце.