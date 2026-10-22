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    Макрон объявил о запрете всех протестов во Франции в ближайшие дни

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 14:59
    Макрон объявил о запрете всех протестов во Франции в ближайшие дни

    Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о запрете на проведение всех демонстраций в ближайшие дни, за исключением акций, организованных профсоюзами.

    Как сообщает Report cо ссылкой на французские медиа, об этом президент заявил по итогам совещания с членами кабмина.

    По его словам, политика правительства на ближайшие дни, и особенно на 24 октября, заключается в запрете призывов к собраниям со стороны лиц, "не имеющих на это законных оснований".

    "Мы будем запрещать их везде, где это возможно. Тем не менее, в случаях, когда профсоюзы подают подобные запросы, они будут рассмотрены префектами, но будут предложены альтернативные пути для защиты центров наших городов, наших предприятий и наших общественных зданий", - добавил он.

    Напомним, что сегодня, вернувшись во Францию ​​после трехдневной поездки, президент Макрон созвал совещание с участием правоохранительных органов и разведслужб в Елисейском дворце.

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