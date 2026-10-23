Кошта: ЕС намерен покрыть две трети дополнительных расходов Украины в 2027 году

Евросоюз готов покрыть около двух третей дополнительных финансовых потребностей Украины, оцениваемых в 70 млрд евро (около 47 млрд евро - ред.) на 2027 год.

Как передает Report, об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта в интервью Rapporteur.

"Обычно мы покрываем две трети финансовых потребностей Украины", - отметил он.

По словам Кошты, на последнем заседании Европейского совета лидеры договорились обеспечить покрытие дополнительных потребностей Киева и поручили Еврокомиссии представить конкретные предложения. Он выразил надежду, что решение по этому вопросу будет принято в ноябре.

Кошта также прокомментировал возможность назначения специального представителя ЕС для участия в мирных переговорах по Украине. По его словам, формат европейского представительства будет зависеть от характера переговорного процесса.

Он подчеркнул, что Евросоюз не намерен мешать мирным усилиям президента США Дональда Трампа или конкурировать с ними.

Кошта добавил, что неофициальный дипломатический канал связи между ЕС и Россией остается открытым. По его словам, Москва может использовать его для обсуждения прекращения огня (в Украине - ред.), защиты гражданского населения и энергетической инфраструктуры.

"Канал открыт, и Россия знает, что если и когда она захочет эффективно обсудить, как добиться прекращения огня, как защитить мирное население, как защитить энергетические объекты, она сможет это сделать. Но посмотрите, вы видели какие-нибудь признаки того, что Россия хочет серьезно заняться этим вопросом?", - отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2027 году стране потребуется дополнительно 70 млрд евро помимо 45 млрд евро, уже предусмотренных в рамках кредита ЕС на общую сумму 90 млрд евро на 2026–2027 годы.

Евросоюз также обратился к международным партнерам, включая Великобританию, Канаду и Норвегию, с призывом увеличить финансовую поддержку Украины.

По данным Rapporteur, если лидерам ЕС не удастся достичь соглашения на встрече 26–27 ноября, то они попытаются сделать это на саммите 17–18 декабря.