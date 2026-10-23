На станции метро "Ази Асланов" завершена реконструкция тупика

На станции метро "Ази Асланов" Бакинского метрополитена завершена реконструкция тупика.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

Работы проводились в три этапа на участке протяженностью около 280 метров. Перегородки между средними путями были полностью перестроены.