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    На станции метро "Ази Асланов" завершена реконструкция тупика

    Инфраструктура
    • 23 октября, 2026
    • 10:43
    На станции метро Ази Асланов завершена реконструкция тупика

    На станции метро "Ази Асланов" Бакинского метрополитена завершена реконструкция тупика.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

    Работы проводились в три этапа на участке протяженностью около 280 метров. Перегородки между средними путями были полностью перестроены.

    На станции метро Ази Асланов завершена реконструкция тупика
    На станции метро Ази Асланов завершена реконструкция тупика
    На станции метро Ази Асланов завершена реконструкция тупика
    На станции метро Ази Асланов завершена реконструкция тупика
    На станции метро Ази Асланов завершена реконструкция тупика
    Бакинский метрополитен Станция метро Ази Асланов
    Фото
    "Həzi Aslanov" metrostansiyasında dalanın yenidən qurulması yekunlaşıb
    Фото
    Reconstruction of turnback siding completed at Hazi Aslanov metro station
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