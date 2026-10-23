"Həzi Aslanov" metrostansiyasında dalanın yenidən qurulması yekunlaşıb
İnfrastruktur
- 23 oktyabr, 2026
- 10:37
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bu gün "Bakı Metropoliteni" QSC-nin "Həzi Aslanov" stansiyasında dalanın yenidən qurulması yekunlaşıb.
"Report" xəbər verir ki, yenidənqurma işləri təxminən 280 metrlik sahədə üç mərhələ üzrə həyata keçirilib.
Əvvəlki mərhələlərdə təmir-bərpa işləri tamamlanıb, yan divarlar və döşəmə boyunca məhlulvurma-hamarlama prosesi icra olunub. Həmçinin döşəmə, divar və tavan hissələrdə gücləndirmə tədbirləri görülüb. Orta yolların arakəsmə divarları tam yenidən inşa edilib.
Foto
Foto
Son xəbərlər
11:32
Zakir İbrahimov Özbəkistan Prezidentinin investorlarla görüşündə "Akba" qızıl yatağının işlənməsi perspektivlərini açıqlayıbSənaye
11:26
Ülvi Mehdiyev: "ASAN xidmət" modeli ilə dünyada 600-dən çox xidmət mərkəzi yaradılıbSosial müdafiə
11:16
Yeni Kaledoniya və Fransız Polineziyası komandaları FIFA U-15 dünya çempionatı üçün Bakıya gəliblərFutbol
11:15
Foto
Azərbaycan və Hindistan XİN başçılarının təkbətək görüşü başlayıbXarici siyasət
11:12
Cəlilabadın icra başçısına yeni müavin təyin olunubDaxili siyasət
11:11
Koşta: Aİ Ukraynanın maliyyə ehtiyaclarının əsas hissəsini qarşılamağa hazırdırDigər ölkələr
11:09
Foto
İlham Əliyev Hindistanın xarici işlər nazirini qəbul edibXarici siyasət
11:07
Makron etirazlar fonunda ilk dəfə şagird və polislərlə görüşəcəkDigər ölkələr
11:06
Foto
Ucarda ilk dəfə "Çəltik və Aqrar Biznes Festivalı" keçirilirASK