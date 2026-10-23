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    "Həzi Aslanov" metrostansiyasında dalanın yenidən qurulması yekunlaşıb

    İnfrastruktur
    • 23 oktyabr, 2026
    • 10:37
    Həzi Aslanov metrostansiyasında dalanın yenidən qurulması yekunlaşıb

    Bu gün "Bakı Metropoliteni" QSC-nin "Həzi Aslanov" stansiyasında dalanın yenidən qurulması yekunlaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, yenidənqurma işləri təxminən 280 metrlik sahədə üç mərhələ üzrə həyata keçirilib.

    Əvvəlki mərhələlərdə təmir-bərpa işləri tamamlanıb, yan divarlar və döşəmə boyunca məhlulvurma-hamarlama prosesi icra olunub. Həmçinin döşəmə, divar və tavan hissələrdə gücləndirmə tədbirləri görülüb. Orta yolların arakəsmə divarları tam yenidən inşa edilib.

    Həzi Aslanov metrostansiyasında dalanın yenidən qurulması yekunlaşıb
    Həzi Aslanov metrostansiyasında dalanın yenidən qurulması yekunlaşıb
    Həzi Aslanov metrostansiyasında dalanın yenidən qurulması yekunlaşıb
    Həzi Aslanov metrostansiyasında dalanın yenidən qurulması yekunlaşıb
    Həzi Aslanov metrostansiyasında dalanın yenidən qurulması yekunlaşıb

    Sərnişindaşıma Həzi Aslanov stansiyası Bakı Metropoliteni QSC
    Foto
    На станции метро "Ази Асланов" завершена реконструкция тупика
    Foto
    Reconstruction of turnback siding completed at Hazi Aslanov metro station
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