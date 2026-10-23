Дотации Нахчывану в 2027 году сократят на 6,4%
Финансы
- 23 октября, 2026
- 10:09
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Дотации бюджету Нахчыванской Автономной Республики на 2027 год, предусмотренные в госбюджете Азербайджана на следующий год, составят 198 млн манатов, что на 6,4% меньше утвержденного показателя на 2026 год.
Как сообщает Report со ссылкой на законопроект "О государственном бюджете на 2027 год", удельный вес дотаций Нахчывану составит 0,5% бюджетных расходов на следующий год.
Отметим, что доходы госбюджета на 2027 год прогнозируются на уровне 39 млрд 254 млн манатов, расходы - 42 млрд 400 млн манатов.
Naxçıvana dotasiya 6 %-dən çox azaldılır
Subsidies to Azerbaijan's Nakhchivan to be reduced 6.4% in 2027
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