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    Дотации Нахчывану в 2027 году сократят на 6,4%

    Финансы
    • 23 октября, 2026
    • 10:09
    Дотации Нахчывану в 2027 году сократят на 6,4%

    Дотации бюджету Нахчыванской Автономной Республики на 2027 год, предусмотренные в госбюджете Азербайджана на следующий год, составят 198 млн манатов, что на 6,4% меньше утвержденного показателя на 2026 год.

    Как сообщает Report со ссылкой на законопроект "О государственном бюджете на 2027 год", удельный вес дотаций Нахчывану составит 0,5% бюджетных расходов на следующий год.

    Отметим, что доходы госбюджета на 2027 год прогнозируются на уровне 39 млрд 254 млн манатов, расходы - 42 млрд 400 млн манатов.

    Нахчыванская Автономная Республика Дотации Государственный бюджет Азербайджана
    Naxçıvana dotasiya 6 %-dən çox azaldılır
    Subsidies to Azerbaijan's Nakhchivan to be reduced 6.4% in 2027
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