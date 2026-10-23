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    Naxçıvana dotasiya 6 %-dən çox azaldılır

    Maliyyə
    • 23 oktyabr, 2026
    • 09:16
    Naxçıvana dotasiya 6 %-dən çox azaldılır

    2027-cı ildə Azərbaycanda dövlət büdcəsi xərclərinin 198 milyon manatı və yaxud 0,5 %-i Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiyanın payına düşəcək.

    "Report" bu barədə "2027-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, 2026-cı ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 6,4 % azdır.

    Naxçıvana dotasiya ümumi dövlət xidməti xərclərinin 3,6 %-ni təşkil edəcək.

    Xatırladaq ki, gələn il büdcə gəlirlərinin 39 milyard 254 milyon manat, büdcə xərclərinin isə 42 milyard 400 milyon manat olacağı gözlənilir.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət büdcəsi
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