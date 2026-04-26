    Çexiyanın Baş naziri Azərbaycana gəlir

    Xarici siyasət
    • 26 aprel, 2026
    • 17:11
    Çexiyanın Baş naziri Azərbaycana gəlir
    Andrey Babiş

    Bu gün Çexiyanın Baş naziri Andrey Babiş Azərbaycana səfərə gəlir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə siyasətçi rəsmi "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    "Azərbaycan. Avropa İttifaqından xaricə ilk rəsmi səfərim yeni başlayır", - o vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, səfər regional xarakter daşıyır və Çexiya hökumətinin başçısı Qazaxıstan və Özbəkistanda da səfərdə olacaq.

    Səfər zamanı Nazirlər Kabinetinin başçısını Çexiyanın Baş nazirinin birinci müavini - sənaye və ticarət naziri Karel Havliçek (Karel Havlíček), həmçinin çexiyalı iş adamlarından ibarət nümayəndə heyəti müşayiət edəcək.

    Çexiya nümayəndə heyəti Bakı, Astana və Daşkəndə səfər edəcək. Səfər proqramında biznes-forumların, tematik seminarların, B2B və B2G formatlarında netvörkinq tədbirlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu görüşlərin məqsədi yeni işgüzar əlaqələrin qurulmasını və ev sahibliyi edən ölkələrin sahibkarlıq icması ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsini dəstəkləməkdir.

    Премьер-министр Чехии направился с визитом в Азербайджан
    Czech PM arriving in Azerbaijan

