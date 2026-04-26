Goranboyda yeniyetməni elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 26 aprel, 2026
- 21:26
Goranboy rayonunda yeniyetmə elektrik cərəyanı vurması nəticəsində ölüb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Dəliməmmədli şəhərində, dəmiryol vağzalında baş verib.
İlkin ehtimala görə, qatarın üzərinə çıxan 2014-cü il təvəllüdlü S. Ramazanovu elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb.
Hadisə yerinə polis və prokurorluq əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı Goranboy Rayon Prokurorluğunda araşdırma başlanılıb.
22:38
Xəzər dənizində 4,3 maqnitudalı zəlzələ baş verib - YENİLƏNİBHadisə
22:19
Əraqçinin Omandan yenidən Pakistana qayıtmasının səbəbi açıqlanıbRegion
21:59
Kolumbiyada törədilən terror aktı nəticəsində ölənlərin sayı 20-yə çatıbDigər ölkələr
21:32
Azərbaycan güləşçiləri Avropa çempionatını 13 medalla başa vurublarFərdi
21:26
Goranboyda yeniyetməni elektrik cərəyanı vuraraq öldürübHadisə
21:03
Tramp İranla danışıqların təfərrüatlarını açıqlayıbDigər ölkələr
20:52
Premyer Liqa: "Qarabağ" "Neftçi"ni məğlub edibFutbol
20:48
Azərbaycan hərbçiləri "EFES-2026" təlimində iştirak üçün Türkiyəyə yola düşüblərHərbi
20:46