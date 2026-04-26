В Геранбое подросток умер от удара током

В Геранбойском районе подросток умер от удара электрическим током.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на железнодорожном вокзале в городе Делимамедли.

По предварительной информации, С. Рамазанов (2014 г.р.) забрался на поезд, где его поразило электрическим током, подросток не выжил.

На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов.

В связи с фактом в Геранбойской районной прокуратуре начато расследование.