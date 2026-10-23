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    Дорожная полиция призвала пешеходов к осторожности при переходе дороги с детьми

    Внутренняя политика
    • 23 октября, 2026
    • 10:31
    Дорожная полиция призвала пешеходов к осторожности при переходе дороги с детьми

    Главное управление государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) призвало пешеходов соблюдать правила безопасности при переходе дороги с детьми.

    Как сообщили Report в ведомстве, анализ ДТП с участием пешеходов показывает, что большинство таких происшествий происходит вблизи пешеходных зон, а также подземных и надземных переходов, особенно в темное время суток.

    В связи с этим ГУ ГДП призывает пешеходов быть внимательными при переходе дороги, не отвлекаться на мобильные телефоны, не пользоваться наушниками и другими подобными устройствами, не задерживаться на пешеходных переходах, пересекать проезжую часть только в установленных местах и строго соблюдать сигналы светофора. Особую осторожность следует проявлять при переходе дороги с детьми.

    Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) Пешеходные переходы
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