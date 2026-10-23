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    В Ханкенди проходит международный форум по цифровизации социального управления

    ИКТ
    • 23 октября, 2026
    • 10:36
    В Ханкенди проходит международный форум по цифровизации социального управления

    В Ханкенди начал работу международный форум "SOCGOV 2026 - Цифровая аналитика для умного управления".

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, мероприятие организовано Агентством устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST).

    В форуме принимают участие председатель Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Администрации президента Азербайджана Ульви Мехдиев, председатель правления Агентства DOST Фарид Мамедов, министр труда и социальной защиты Турции Ведат Ышыкхан, а также официальные лица других стран, международные эксперты и представители технологических компаний.

    Участники обсудят цифровую трансформацию социального управления, применение искусственного интеллекта при принятии решений и развитие моделей услуг, ориентированных на граждан. В программе также предусмотрены дискуссии в формате TEDx, тематические рабочие группы, параллельные сессии и презентации партнерских организаций.

    Цель форума - изучить возможности применения искусственного интеллекта и цифровой аналитики в социальных услугах, определить инновационные решения для повышения доступности, гибкости и прозрачности взаимодействия государства и граждан, а также расширить международный обмен опытом.

    В Ханкенди проходит международный форум по цифровизации социального управления
    В Ханкенди проходит международный форум по цифровизации социального управления
    В Ханкенди проходит международный форум по цифровизации социального управления
    В Ханкенди проходит международный форум по цифровизации социального управления
    В Ханкенди проходит международный форум по цифровизации социального управления

    Цифровизация услуг Искусственный интеллект (ИИ) Ульви Мехдиев Фарид Мамедов Ханкенди Азербайджано-турецкие отношения Агентство DOST
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    Xankəndidə sosial idarəetmədə rəqəmsal transformasiya mövzusunda beynəlxalq forum keçirilir
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    Khankandi hosts SOCGOV 2026 international forum on smart governance
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