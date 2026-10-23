В Ханкенди проходит международный форум по цифровизации социального управления

В Ханкенди начал работу международный форум "SOCGOV 2026 - Цифровая аналитика для умного управления".

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, мероприятие организовано Агентством устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST).

В форуме принимают участие председатель Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Администрации президента Азербайджана Ульви Мехдиев, председатель правления Агентства DOST Фарид Мамедов, министр труда и социальной защиты Турции Ведат Ышыкхан, а также официальные лица других стран, международные эксперты и представители технологических компаний.

Участники обсудят цифровую трансформацию социального управления, применение искусственного интеллекта при принятии решений и развитие моделей услуг, ориентированных на граждан. В программе также предусмотрены дискуссии в формате TEDx, тематические рабочие группы, параллельные сессии и презентации партнерских организаций.

Цель форума - изучить возможности применения искусственного интеллекта и цифровой аналитики в социальных услугах, определить инновационные решения для повышения доступности, гибкости и прозрачности взаимодействия государства и граждан, а также расширить международный обмен опытом.