Yasamalda 16 yaşlı yeniyetməni avtomobil vuraraq öldürüb
Hadisə
- 27 aprel, 2026
- 09:16
Bakıda 16 yaşlı yeniyetməni avtomobil vuraraq öldürüb.
"Report" xəbər verir ki, Abaszadə Murad Müslüm oğlu idarə etdiyi avtomobillə Yasamal rayonu, Şərifzadə küçəsi ilə hərəkətdə olan zaman yolu keçən piyada - 2010-cu il təvəllüdlü Əliyev Emil Kamil oğlunu vurub.
Piyada aldığı xəsarətdən hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.
