    • 27 aprel, 2026
    • 09:16
    Yasamalda 16 yaşlı yeniyetməni avtomobil vuraraq öldürüb

    Bakıda 16 yaşlı yeniyetməni avtomobil vuraraq öldürüb.

    "Report" xəbər verir ki, Abaszadə Murad Müslüm oğlu idarə etdiyi avtomobillə Yasamal rayonu, Şərifzadə küçəsi ilə hərəkətdə olan zaman yolu keçən piyada - 2010-cu il təvəllüdlü Əliyev Emil Kamil oğlunu vurub.

    Piyada aldığı xəsarətdən hadisə yerində ölüb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.

    Piyada vurulması Yasamal rayonu Cinayət işi
    В Баку сбит насмерть 16-летний подросток

    09:47

    Rusiya Odessaya zərbə endirib, 13-ə yaxın şəxs xəsarət alıb

    09:41

    Taekvondo üzrə yeniyetmələr arasında Azərbaycan birinciliyi keçiriləcək

    09:25

    Azərbaycan boks millisi Dünya Kubokunda komanda hesabında ikinci yeri tutub

    09:23

    Kür çayının aşağı axınına suyun buraxılması qərara alınıb

    09:22

    Andrey Babiş Azərbaycanda Çexiyaya təbii qaz tədarükünü müzakirə edəcək

    09:21

    Ağstafada 16 yaşlı oğlanı elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

    09:18

    FHN: Ötən həftə 136 yanğına çıxış olub, 9 meyit aşkarlanıb

    09:16

    Yasamalda 16 yaşlı yeniyetməni avtomobil vuraraq öldürüb

    09:16

    Sərsəng su anbarında "Prezident Kuboku 2026" beynəlxalq reqatası başlayır

