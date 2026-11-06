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    Almaniyada təyyarə avtomagistrala çırpılıb, 2 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 06 noyabr, 2026
    • 19:38
    Almaniyada təyyarə avtomagistrala çırpılıb, 2 nəfər ölüb

    Almaniyanın Maqdeburq şəhərinin şimal-şərqində A2 avtomagistralına yüngül mühərrikli təyyarə çırpılıb, 2 nəfər ölüb.

    "Report" "Bild"ə istinadən xəbər verir ki, aviaqəza bu gün gündüz saatlarında baş verib.

    İlkin məlumatlara görə, təyyarə trasda hərəkət edən avtomobillərə dəyməyib. Onun qəzaya uğramasının səbəbi araşdırılır.

    Hadisə yerində polis, yanğınsöndürənlər və xilasetmə xidmətləri işlərini davam etdirir. A2 avtomagistralında Berlin istiqamətində hərəkət bağlanıb.

    Qəza nəticəsində təyyarə demək olar ki, tamamilə dağılıb.

    "Flightradar" portalının məlumatına görə, qəzaya uğrayan təyyarənin ikiyerli ultrayüngül "Aerostyle Breezer" olduğu ehtimal edilir. O, Şlezviq-Holştayn federal əyalətinin Kropp şəhərindəki aviasiya-idman klubunun adına qeydiyyata alınıb.

    Aviaqəza Almaniya
    В Германии самолет разбился на автобане, погибли два человека
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