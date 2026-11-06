В Германии самолет разбился на автобане, погибли два человека

Легкомоторный самолет разбился на автомагистрали A2 к северо-востоку от немецкого Магдебурга, погибли два человека.

Как сообщает Report со ссылкой на Bild, авиакатастрофа произошла в пятницу днем.

Информацию о двух погибших подтвердила полиция.

По предварительным данным, самолет не задел автомобили, двигавшиеся по трассе. Причины и обстоятельства, при которых воздушное судно оказалось на автобане, устанавливаются.

На месте продолжают работать полиция, пожарные и спасательные службы. Движение по автомагистрали A2 в направлении Берлина перекрыто.

В результате крушения воздушное судно оказалось практически полностью разрушено.

По данным портала Flightradar, разбившийся самолет предположительно является двухместным сверхлегким Aerostyle Breezer. Он зарегистрирован на авиационно-спортивный клуб в городе Кропп, федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн.