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    В Германии самолет разбился на автобане, погибли два человека

    Другие страны
    • 06 ноября, 2026
    • 19:20
    В Германии самолет разбился на автобане, погибли два человека

    Легкомоторный самолет разбился на автомагистрали A2 к северо-востоку от немецкого Магдебурга, погибли два человека.

    Как сообщает Report со ссылкой на Bild, авиакатастрофа произошла в пятницу днем.

    Информацию о двух погибших подтвердила полиция.

    По предварительным данным, самолет не задел автомобили, двигавшиеся по трассе. Причины и обстоятельства, при которых воздушное судно оказалось на автобане, устанавливаются.

    На месте продолжают работать полиция, пожарные и спасательные службы. Движение по автомагистрали A2 в направлении Берлина перекрыто.

    В результате крушения воздушное судно оказалось практически полностью разрушено.

    По данным портала Flightradar, разбившийся самолет предположительно является двухместным сверхлегким Aerostyle Breezer. Он зарегистрирован на авиационно-спортивный клуб в городе Кропп, федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн.

    Крушение самолета (авиакатастрофа) Федеративная Республика Германия (ФРГ)
    Almaniyada təyyarə avtomagistrala çırpılıb, 2 nəfər ölüb
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