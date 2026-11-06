В Германии самолет разбился на автобане, погибли два человека
- 06 ноября, 2026
- 19:20
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Легкомоторный самолет разбился на автомагистрали A2 к северо-востоку от немецкого Магдебурга, погибли два человека.
Как сообщает Report со ссылкой на Bild, авиакатастрофа произошла в пятницу днем.
Информацию о двух погибших подтвердила полиция.
По предварительным данным, самолет не задел автомобили, двигавшиеся по трассе. Причины и обстоятельства, при которых воздушное судно оказалось на автобане, устанавливаются.
На месте продолжают работать полиция, пожарные и спасательные службы. Движение по автомагистрали A2 в направлении Берлина перекрыто.
В результате крушения воздушное судно оказалось практически полностью разрушено.
По данным портала Flightradar, разбившийся самолет предположительно является двухместным сверхлегким Aerostyle Breezer. Он зарегистрирован на авиационно-спортивный клуб в городе Кропп, федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн.