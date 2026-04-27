В Баку сбит насмерть 16-летний подросток
Происшествия
- 27 апреля, 2026
- 09:27
В Баку сбит насмерть 16-летний подросток.
Как сообщает Report, ДТП произошло на улице Шарифзаде Ясамальского района Баку.
Согласно информации, Мурад Абасзаде сбил переходившего дорогу пешехода Эмиля Алиева (2010 г.р.).
Пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм.
По факту возбуждено уголовное дело.
