    В Баку сбит насмерть 16-летний подросток

    Происшествия
    • 27 апреля, 2026
    • 09:27
    В Баку сбит насмерть 16-летний подросток.

    Как сообщает Report, ДТП произошло на улице Шарифзаде Ясамальского района Баку.

    Согласно информации, Мурад Абасзаде сбил переходившего дорогу пешехода Эмиля Алиева (2010 г.р.).

    Пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм.

    По факту возбуждено уголовное дело.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Ясамальский район
    Yasamalda 16 yaşlı yeniyetməni avtomobil vuraraq öldürüb

    Последние новости

    09:48
    Фото

    Журналисты из Монголии о поездке в Азербайджан: Одно из лучших путешествий в жизни

    Туризм
    09:43

    В Одессе в результате ударов ВС РФ пострадали до 13 человек

    Другие страны
    09:42

    МЧС: За минувшую неделю произошло 136 пожаров, переданы по назначению тела 9 погибших

    Происшествия
    09:41

    На Сарсангском водохранилище стартует международная регата "Кубок президента 2026"

    Индивидуальные
    09:36

    В Агстафе подросток умер от удара током

    Происшествия
    09:27

    В Баку сбит насмерть 16-летний подросток

    Происшествия
    09:13

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.04.2026)

    Финансы
    09:11

    Бабиш на переговорах в Азербайджане обсудит поставки природного газа в Чехию

    Внешняя политика
    08:55

    В Китае создали тяжелый пилотируемый дрон с пулеметами и ракетами

    Другие страны
    Лента новостей