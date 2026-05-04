Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджанские капоэйристы завоевали 3 медали на европейском турнире в Мюнхене

    Индивидуальные
    • 04 мая, 2026
    • 12:30
    Азербайджанские капоэйристы завоевали 3 медали на европейском турнире в Мюнхене

    Представители Азербайджана завоевали три медали на международном европейском турнире по капоэйре "Bimba Open 2026" в Мюнхене (Германия).

    Как сообщили Report в Министерстве молодежи и спорта, в юниорских соревнованиях Мехрибан Гаджибабаева завоевала золотую медаль, а Расул Мурадлы - бронзовую.

    Рауль Гусейнов завоевал золото в юношеской категории.

    Азербайджанские капоэйристы завоевали 3 медали на европейском турнире в Мюнхене
    Азербайджанские капоэйристы завоевали 3 медали на европейском турнире в Мюнхене
    Азербайджанские капоэйристы завоевали 3 медали на европейском турнире в Мюнхене

    Германия Капоэйра Турнир Бронзовые медали Золотые медали
    Фото
    Azərbaycan kapoeyraçıları Münhendə keçirilən Avropa turnirində üç medal qazanıblar
    Фото
    Azerbaijani athletes win three medals at Bimba Open 2026

    Последние новости

    01:37

    Трамп спрогнозировал резкое падение цен на нефть

    Другие страны
    01:22

    При стрельбе у Белого дома пострадал подросток - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    00:58

    "Манчестер Сити" потерял важные очки в борьбе с "Арсеналом" за чемпионство

    Футбол
    00:24

    Ильхам Алиев и Джорджа Мелони обсудили азербайджано-армянские отношения

    Внешняя политика
    00:13

    "Челси" повторил в АПЛ антирекорд 33-летней давности

    Футбол
    00:00

    Мелони назвала сроки проведения в Баку Азербайджано-итальянского бизнес-форума

    Экономика
    23:51

    Лидеры Азербайджана и Италии обменялись мнениями по кризису вокруг Ирана

    Внешняя политика
    23:46

    Уолтц: США вместе с союзниками подготовят проект резолюции Совбеза ООН в отношении Ирана

    Другие страны
    23:44

    Азербайджан рассматривает увеличение экспорта газа в Италию

    Энергетика
    Лента новостей