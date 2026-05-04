Азербайджанские капоэйристы завоевали 3 медали на европейском турнире в Мюнхене

Представители Азербайджана завоевали три медали на международном европейском турнире по капоэйре "Bimba Open 2026" в Мюнхене (Германия).

Как сообщили Report в Министерстве молодежи и спорта, в юниорских соревнованиях Мехрибан Гаджибабаева завоевала золотую медаль, а Расул Мурадлы - бронзовую.

Рауль Гусейнов завоевал золото в юношеской категории.