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    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (январь-сентябрь, 2026)

    Финансы
    • 31 октября, 2026
    • 16:40
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (январь-сентябрь, 2026)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) за январь-сентябрь этого года:

    Банки

    Чистая прибыль

    (убытка) банков

    (млн манатов)

    Годовая динамика

    чистой прибыли

    (убытка) банков

    1

    International Bank of Azerbaijan

    352,377

    34,8%

    2

    Kapital Bank

    297,004

    29,6%

    3

    PASHA Bank

    133,802

    0,7%

    4

    Bank Respublika

    50,285

    16,5%

    5

    Access Bank

    45,246

    27,0%

    6

    Bank of Baku

    27,045

    12,6%

    7

    Unibank

    26,610

    72,6%

    8

    Xalq Bank

    24,073

    -53,3%

    9

    Ziraat Bank Azerbaijan

    20,958

    14,1%

    10

    Yelo Bank

    17,257

    -30,5%

    11

    Azer-Turk Bank

    15,166

    61,8%

    12

    Rabitabank

    13,757

    3,8%

    13

    Premium Bank

    12,983

    42,8%

    14

    Express Bank

    9,942

    65,1%

    15

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    9,247

    19,9%

    16

    Bank VTB Azerbaijan

    7,678

    -26,8%

    17

    Azerbaijan Industry Bank

    5,427

    5,3%

    18

    Bank Eurasia

    3,996

    -30,0%

    19

    AFB Bank

    3,603

    59,2%

    20

    Bank Melli Iran-Baku

    3,144

    -28,2%

    21

    Turan Bank

    2,172

    35,6%
    Azərbaycandakı bankların xalis mənfəətinin (zərərinin) məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2026)
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