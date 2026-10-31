Azərbaycandakı bankların xalis mənfəətinin (zərərinin) məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2026)
- 31 oktyabr, 2026
- 16:40
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
"Report" Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-sentyabr aylarındakı xalis mənfəətinin (zərərinin) məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Banklar
|
Bankın xalis
mənfəəti
(zərəri)
(milyon manatla)
|
Bankın xalis
mənfəətinin (zərərinin)
illik dinamikası
|
1
|
International Bank of Azerbaijan
|
352,377
|
34,8%
|
2
|
Kapital Bank
|
297,004
|
29,6%
|
3
|
PASHA Bank
|
133,802
|
0,7%
|
4
|
Bank Respublika
|
50,285
|
16,5%
|
5
|
Access Bank
|
45,246
|
27,0%
|
6
|
Bank of Baku
|
27,045
|
12,6%
|
7
|
Unibank
|
26,610
|
72,6%
|
8
|
Xalq Bank
|
24,073
|
-53,3%
|
9
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
20,958
|
14,1%
|
10
|
Yelo Bank
|
17,257
|
-30,5%
|
11
|
Azer-Turk Bank
|
15,166
|
61,8%
|
12
|
Rabitabank
|
13,757
|
3,8%
|
13
|
Premium Bank
|
12,983
|
42,8%
|
14
|
Express Bank
|
9,942
|
65,1%
|
15
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
9,247
|
19,9%
|
16
|
Bank VTB Azerbaijan
|
7,678
|
-26,8%
|
17
|
Azerbaijan Industry Bank
|
5,427
|
5,3%
|
18
|
Bank Eurasia
|
3,996
|
-30,0%
|
19
|
AFB Bank
|
3,603
|
59,2%
|
20
|
Bank Melli Iran-Baku
|
3,144
|
-28,2%
|
21
|
Turan Bank
|
2,172
|
35,6%