İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Azərbaycandakı bankların xalis mənfəətinin (zərərinin) məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2026)

    Maliyyə
    • 31 oktyabr, 2026
    • 16:40
    Azərbaycandakı bankların xalis mənfəətinin (zərərinin) məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2026)

    "Report" Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-sentyabr aylarındakı xalis mənfəətinin (zərərinin) məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın xalis

    mənfəəti

    (zərəri)

    (milyon manatla)

    Bankın xalis

    mənfəətinin (zərərinin)

    illik dinamikası

    1

    International Bank of Azerbaijan

    352,377

    34,8%

    2

    Kapital Bank

    297,004

    29,6%

    3

    PASHA Bank

    133,802

    0,7%

    4

    Bank Respublika

    50,285

    16,5%

    5

    Access Bank

    45,246

    27,0%

    6

    Bank of Baku

    27,045

    12,6%

    7

    Unibank

    26,610

    72,6%

    8

    Xalq Bank

    24,073

    -53,3%

    9

    Ziraat Bank Azerbaijan

    20,958

    14,1%

    10

    Yelo Bank

    17,257

    -30,5%

    11

    Azer-Turk Bank

    15,166

    61,8%

    12

    Rabitabank

    13,757

    3,8%

    13

    Premium Bank

    12,983

    42,8%

    14

    Express Bank

    9,942

    65,1%

    15

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    9,247

    19,9%

    16

    Bank VTB Azerbaijan

    7,678

    -26,8%

    17

    Azerbaijan Industry Bank

    5,427

    5,3%

    18

    Bank Eurasia

    3,996

    -30,0%

    19

    AFB Bank

    3,603

    59,2%

    20

    Bank Melli Iran-Baku

    3,144

    -28,2%

    21

    Turan Bank

    2,172

    35,6%
    Azərbaycan bankları Bank renkinqi
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (январь-сентябрь, 2026)
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    17:22
    Azərbaycan ayaqqabı istehsalını 58 %-dən çox artırıb
    Sənaye
    17:13
    İrlandiyada miqrantların qaldığı mərkəzə hücum edilib, ölən və yaralanan var
    Digər ölkələr
    17:10
    Sabir Allahquliyev: "Legionersiz oynamağımız nəticəyə təsir etdi"
    Futbol
    17:06
    Misirdə yük maşınının mikroavtobusla toqquşması nəticəsində 10 nəfər ölüb
    Digər ölkələr
    17:05
    Əl-Budeyvi: Ərəb ölkələri İranla dialoqa hazırdır, lakin qarşılıqlı addımlar gözləyir
    Digər ölkələr
    16:57
    Azərbaycan pambıq ipliyi istehsalını 23 %-ə yaxın artırıb
    Sənaye
    16:50
    Azərbaycan Premyer Liqasının X turunda daha bir qarşılaşma baş tutub
    Futbol
    16:45
    Zəfər Günü münasibətilə Bakı bulvarında konsert təşkil olunacaq
    Daxili siyasət
    16:44
    Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən silah-sursat aşkarlanıb
    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti