Azərbaycan kapoeyraçıları Münhendə keçirilən Avropa turnirində üç medal qazanıblar
Fərdi
- 04 may, 2026
- 12:08
Azərbaycan təmsilçiləri Almaniyanın Münhen şəhərində keçirilən kapoeyra üzrə "Bimba Open 2026" beynəlxalq Avropa turnirində üç medal qazanıblar.
Bu barədə "Report"a Gənclər və İdman Nazirliyindən məlumat verilib.
Yeniyetmələrin mübarizəsində Mehriban Hacıbabayeva qızıl, Rəsul Muradlı bürünc mükafata sahib çıxıblar.
Gənclər kateqoriyasında isə Raul Hüseynov qızıl medal qazanıb.
