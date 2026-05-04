İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycan kapoeyraçıları Münhendə keçirilən Avropa turnirində üç medal qazanıblar

    Fərdi
    • 04 may, 2026
    • 12:08
    Azərbaycan kapoeyraçıları Münhendə keçirilən Avropa turnirində üç medal qazanıblar

    Azərbaycan təmsilçiləri Almaniyanın Münhen şəhərində keçirilən kapoeyra üzrə "Bimba Open 2026" beynəlxalq Avropa turnirində üç medal qazanıblar.

    Bu barədə "Report"a Gənclər və İdman Nazirliyindən məlumat verilib.

    Yeniyetmələrin mübarizəsində Mehriban Hacıbabayeva qızıl, Rəsul Muradlı bürünc mükafata sahib çıxıblar.

    Gənclər kateqoriyasında isə Raul Hüseynov qızıl medal qazanıb.

    Azərbaycan kapoeyraçıları Münhendə keçirilən Avropa turnirində üç medal qazanıblar
    Azərbaycan kapoeyraçıları Münhendə keçirilən Avropa turnirində üç medal qazanıblar
    Azərbaycan kapoeyraçıları Münhendə keçirilən Avropa turnirində üç medal qazanıblar
    Azərbaycan kapoeyraçıları Mehriban Hacıbabayeva Rəsul Muradlı Raul Hüseynov
    Foto
    Азербайджанские капоэйристы завоевали 3 медали на европейском турнире в Мюнхене
    Foto
    Azerbaijani athletes win three medals at Bimba Open 2026

    Son xəbərlər

    01:16

    Sahil Babayev ADB ilə CAREC vasitəsilə regional əlaqəliliyin təşviqində Azərbaycanın strateji rolunu müzakirə edib

    İnfrastruktur
    01:05

    Ağ Evin yaxınlığında atışma baş verib, xəsarət alan var

    Digər ölkələr
    00:55

    Tramp Cənubi Koreyanı ABŞ-nin Hörmüz boğazındakı missiyasına qoşulmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    00:24

    İran BƏƏ-dəki yanğınları "ABŞ avantürasının birbaşa nəticəsi" adlandırıb - YENİLƏNİB

    Region
    00:12

    Zelenski mayın 5-dən 6-na keçən gecə atəşkəsin tətbiq edildiyini elan edib

    Digər ölkələr
    00:00

    Braziliyada təyyarənin yaşayış binasına düşməsi nəticəsində 2 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    23:47

    ABŞ-nin Hörmüz boğazında 6 katerin vurulması barədə bəyanatı İranda təkzib edilib

    Region
    23:45

    Meloni: Ermənistanla münasibətlər mövzusunu müzakirə etdik

    Xarici siyasət
    23:32

    Bakıda Azərbaycan-İtaliya biznes-forumunun keçirilməsi planlaşdırılır

    İqtisadiyyat
    Bütün Xəbər Lenti