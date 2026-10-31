Численность джейранов в Ширванском национальном парке превысила 7 тыс.
- 31 октября, 2026
- 16:51
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Численность джейранов в Ширванском национальном парке выросла и достигла 7 048 голов.
Об этом аранскому бюро Report сообщили в Ширванском национальном парке.
Подчеркивается, что создание Ширванского национального парка в 2003 году открыло широкие возможности в сфере защиты джейранов, увеличения их популяции и восстановления исторических ареалов обитания.
Сообщается, что в 1961 году в Ширванском заповеднике было зарегистрировано всего 77 голов джейранов. В настоящее время их численность достигла 7 048.
Рост численности джейранов также создал условия для их возвращения в исторические ареалы распространения. Так, с 2010 года по настоящее время из Ширванского национального парка было отобрано более 460 джейранов и переселено в различные территории страны.