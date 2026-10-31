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    Численность джейранов в Ширванском национальном парке превысила 7 тыс.

    Экология
    • 31 октября, 2026
    • 16:51
    Численность джейранов в Ширванском национальном парке превысила 7 тыс.

    Численность джейранов в Ширванском национальном парке выросла и достигла 7 048 голов.

    Об этом аранскому бюро Report сообщили в Ширванском национальном парке.

    Подчеркивается, что создание Ширванского национального парка в 2003 году открыло широкие возможности в сфере защиты джейранов, увеличения их популяции и восстановления исторических ареалов обитания.

    Сообщается, что в 1961 году в Ширванском заповеднике было зарегистрировано всего 77 голов джейранов. В настоящее время их численность достигла 7 048.

    Рост численности джейранов также создал условия для их возвращения в исторические ареалы распространения. Так, с 2010 года по настоящее время из Ширванского национального парка было отобрано более 460 джейранов и переселено в различные территории страны.

    Ширванский парк Джейраны
    Şirvan Milli Parkında ceyranların sayı 7 mini ötüb
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