Численность джейранов в Ширванском национальном парке превысила 7 тыс.

Численность джейранов в Ширванском национальном парке выросла и достигла 7 048 голов.

Об этом аранскому бюро Report сообщили в Ширванском национальном парке.

Подчеркивается, что создание Ширванского национального парка в 2003 году открыло широкие возможности в сфере защиты джейранов, увеличения их популяции и восстановления исторических ареалов обитания.

Сообщается, что в 1961 году в Ширванском заповеднике было зарегистрировано всего 77 голов джейранов. В настоящее время их численность достигла 7 048.

Рост численности джейранов также создал условия для их возвращения в исторические ареалы распространения. Так, с 2010 года по настоящее время из Ширванского национального парка было отобрано более 460 джейранов и переселено в различные территории страны.