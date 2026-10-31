Şirvan Milli Parkında ceyranların sayı 7 mini ötüb
Ekologiya
- 31 oktyabr, 2026
- 16:28
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Şirvan Milli Parkında ceyranların sayı artaraq 7 048 başa çatıb.
Bu barədə "Report"un Aran bürosuna Şirvan Milli Parkından məlumat verilib.
Bildirilib ki, 2003-cü ildə Şirvan Milli Parkının yaradılması ceyranların qorunması, sayının artırılması və tarixi yaşayış areallarının bərpası istiqamətində geniş imkanlar yaradıb.
Qeyd olunub ki, 1961-ci ildə Şirvan qoruğunda cəmi 77 baş ceyran qeydə alınıb. Hazırda isə onların sayı 7 048-ə çatıb.
Ceyranların sayının artması onların tarixi yayılma areallarına qaytarılmasına da şərait yaradıb. Belə ki, 2010-cu ildən indiyə qədər Şirvan Milli Parkından 460-dan çox ceyran götürülərək ölkənin müxtəlif ərazilərinə köçürülüb.
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