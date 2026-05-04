Ильхам Алиев раскритиковал Европарламент, обвинил его в одержимости Азербайджаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал Европейский парламент.

Как передает Report, об этом президент Азербайджана заявил, выступая на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване.

Он отметил, что не все европейские институты демонстрируют такой же подход, как Европейская комиссия, в поддержке армяно-азербайджанского мирного процесса.

По словам президента, одним из таких институтов являются Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ).

Ильхам Алиев напомнил, что Азербайджан является членом Совета Европы с 2001 года и до января 2024 года в отношении национальной делегации не применялись ограничения.

"Кстати, я сам, будучи тогда главой азербайджанской делегации и депутатом парламента, был одним из активных членов ПАСЕ. До января 2024 года в отношении нашей делегации никогда не применялись ограничения в Совете Европы. В сентябре 2023 года Азербайджан положил конец сепаратизму в Карабахе. Мы самостоятельно реализовали четыре резолюции Совета Безопасности ООН, принятые еще в 1993 году и остававшиеся на бумаге в течение 30 лет. Однако спустя четыре месяца после этого ПАСЕ ввела санкции против нашей делегации" - сказал Ильхам Алиев.

"К сожалению, двойные стандарты сегодня стали своего рода modus operandi (ред. способ действия, образ действия) ПАСЕ. Территориальная целостность Азербайджана имеет такую же ценность, как и территориальная целостность любой другой страны, и двойные стандарты в этом вопросе недопустимы", - подчеркнул он.

Говоря о Европарламенте, президент отметил, что эта структура вместо поддержки мирного процесса, занимается его подрывом. По его словам, с мая 2021 года, то есть спустя шесть месяцев после окончания Второй Карабахской войны, по 30 апреля 2026 года Европарламент принял 14 резолюций, содержащих оскорбления и недостоверную информацию в адрес Азербайджана.

"Только представьте: 14 резолюций за пять лет - это уже похоже на одержимость. Последняя была принята всего четыре дня назад, намеренно прямо перед саммитом. Вместо того чтобы заниматься фундаментальными проблемами некоторых стран-членов, такими как ксенофобия, исламофобия, антисемитизм, миграция, конкурентоспособность и проблемы бездомных, Европейский парламент делает Азербайджан мишенью, распространяя клевету и ложь.

Причина в том, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, положил конец сепаратизму и привлек военных преступников к ответственности. В ответ парламент Азербайджана 1 мая официально принял решение приостановить сотрудничество с Европейским парламентом по всем направлениям, прекратить участие в деятельности Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан, а также инициировать процедуры по прекращению членства в Парламентской ассамблее "Евронест"", - сказал Ильхам Алиев.

"Учитывая, что на саммитах Европейского политического сообщества мы открыто обмениваемся мнениями и озабоченностями, я хотел проинформировать коллег о происходящем в этом вопросе, чтобы избежать дезинформации и манипуляций относительно принятого решения", - добавил он.