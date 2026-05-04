Азербайджанский писатель Нихат Пир представил первую книгу

В свет вышел первый сборник рассказов азербайджанского писателя Нихата Пира - "Мираж".

Как сообщает Report, книга издана в издательстве "Чардаг" и стала дебютной для автора.

Редактором сборника выступил писатель Хамид Пириев, корректором - Арифа Керимзаде, художником - Айнур Айдын, а дизайнером - Вюсал Абдуллазаде.

В ближайшие дни планируется презентация книги, а также автограф-сессия.

Добавим, что Нихат Пир является сотрудником информационного агентства Report.