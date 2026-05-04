Yazıçı Nihat Pirin ilk hekayələr kitabı nəşr olunub
Ədəbiyyat
- 04 may, 2026
- 12:10
Yazıçı Nihat Pirin ilk hekayələr kitabı nəşr olunub.
"Report"un məlumatına görə, "Miraj" adlı hekayələr toplusunun redaktoru yazıçı Həmid Piriyev, korrektoru Arifə Kərimzadə, rəssamı Aynur Aydın, dizayneri isə Vüsal Abdullazadədir.
Müəllifin ilk kitabı "Çardaq" nəşriyyatında işıq üzü görüb.
Kitabın yaxın günlərdə təqdimat mərasimi və imza gününün keçirilməsi də nəzərdə tutulur.
Qeyd edək ki, N.Pir "Report" İnformasiya Agentliyinin əməkdaşıdır.
Son xəbərlər
01:05
Ağ Evin yaxınlığında atışma baş verib, xəsarət alan varDigər ölkələr
00:55
Tramp Cənubi Koreyanı ABŞ-nin Hörmüz boğazındakı missiyasına qoşulmağa çağırıbDigər ölkələr
00:24
İran BƏƏ-dəki yanğınları "ABŞ avantürasının birbaşa nəticəsi" adlandırıb - YENİLƏNİBRegion
00:12
Zelenski mayın 5-dən 6-na keçən gecə atəşkəsin tətbiq edildiyini elan edibDigər ölkələr
00:00
Braziliyada təyyarənin yaşayış binasına düşməsi nəticəsində 2 nəfər ölübDigər ölkələr
23:47
ABŞ-nin Hörmüz boğazında 6 katerin vurulması barədə bəyanatı İranda təkzib edilibRegion
23:45
Meloni: Ermənistanla münasibətlər mövzusunu müzakirə etdikXarici siyasət
23:32
Bakıda Azərbaycan-İtaliya biznes-forumunun keçirilməsi planlaşdırılırİqtisadiyyat
23:28