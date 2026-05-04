Ильхам Алиев: Азербайджан поддержал проведение саммита ЕПС в Армении

Азербайджан поддержал проведение 8-го саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Армении.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване в онлайн-формате.

По словам президента, на встрече с председателем Европейского совета Антониу Коштой он сообщил, что присоединится к работе саммита в Ереване в онлайн-формате:

"Во время визита Антониу Кошты в Азербайджан менее двух месяцев назад мы обсудили мое участие в саммите и договорились, что я присоединюсь к нему в видеоформате. Я хотел бы также сообщить, что во время моей встречи с Антониу Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Тиране год назад они спросили мое мнение об идее организации саммита в мае 2026 года в Армении. Я поддержал эту инициативу и, в свою очередь, предложил для сохранения сбалансированного подхода провести один из следующих саммитов в Азербайджане. Предложение было принято, поэтому я приглашаю членов EПC посетить Азербайджан в мае 2028 года. И, кстати, Армения также поддержала нашу кандидатуру. Это явный признак того, что мир между Азербайджаном и Арменией - реальность", - сказал глава государства.