Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Ильхам Алиев: Азербайджан поддержал проведение саммита ЕПС в Армении

    В регионе
    • 04 мая, 2026
    • 12:21
    Ильхам Алиев: Азербайджан поддержал проведение саммита ЕПС в Армении

    Азербайджан поддержал проведение 8-го саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Армении.

    Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване в онлайн-формате.

    По словам президента, на встрече с председателем Европейского совета Антониу Коштой он сообщил, что присоединится к работе саммита в Ереване в онлайн-формате:

    "Во время визита Антониу Кошты в Азербайджан менее двух месяцев назад мы обсудили мое участие в саммите и договорились, что я присоединюсь к нему в видеоформате. Я хотел бы также сообщить, что во время моей встречи с Антониу Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Тиране год назад они спросили мое мнение об идее организации саммита в мае 2026 года в Армении. Я поддержал эту инициативу и, в свою очередь, предложил для сохранения сбалансированного подхода провести один из следующих саммитов в Азербайджане. Предложение было принято, поэтому я приглашаю членов EПC посетить Азербайджан в мае 2028 года. И, кстати, Армения также поддержала нашу кандидатуру. Это явный признак того, что мир между Азербайджаном и Арменией - реальность", - сказал глава государства.

    Ильхам Алиев Европейское политическое сообщество (ЕПС) Саммит ЕПС Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    İlham Əliyev: Azərbaycan "Avropa Siyasi Birliyi"nin sammitinin Ermənistanda keçirilməsini dəstəkləyib
    Ilham Aliyev: Azerbaijan supported holding of EPC summit in Armenia

    Последние новости

    01:37

    Трамп спрогнозировал резкое падение цен на нефть

    Другие страны
    01:22

    При стрельбе у Белого дома пострадал подросток - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    00:58

    "Манчестер Сити" потерял важные очки в борьбе с "Арсеналом" за чемпионство

    Футбол
    00:24

    Ильхам Алиев и Джорджа Мелони обсудили азербайджано-армянские отношения

    Внешняя политика
    00:13

    "Челси" повторил в АПЛ антирекорд 33-летней давности

    Футбол
    00:00

    Мелони назвала сроки проведения в Баку Азербайджано-итальянского бизнес-форума

    Экономика
    23:51

    Лидеры Азербайджана и Италии обменялись мнениями по кризису вокруг Ирана

    Внешняя политика
    23:46

    Уолтц: США вместе с союзниками подготовят проект резолюции Совбеза ООН в отношении Ирана

    Другие страны
    23:44

    Азербайджан рассматривает увеличение экспорта газа в Италию

    Энергетика
    Лента новостей