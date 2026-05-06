На севере Крыма погибли пять человек в результате атак украинских БПЛА

Пять мирных жителей погибли в Джанкое (на севере Крыма, аннексированного РФ) в результате атаки украинских БПЛА.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Минобороны России.

Сообщается, что средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами и акваторией Черного моря 53 украинских беспилотника.