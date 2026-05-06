На севере Крыма погибли пять человек в результате атак украинских БПЛА
В регионе
- 06 мая, 2026
- 10:38
Пять мирных жителей погибли в Джанкое (на севере Крыма, аннексированного РФ) в результате атаки украинских БПЛА.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Минобороны России.
Сообщается, что средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами и акваторией Черного моря 53 украинских беспилотника.
Последние новости
15:58
ГНС обнародовала данные по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМСФинансы
15:58
Трамп назвал условия деблокады Ормузского проливаДругие страны
15:57
Кязымов: ЦБА не видит необходимости в пересмотре ставки по застрахованным вкладам в инвалютеФинансы
15:51
Али Асадов продлил выплаты надбавок медработникам COVID-пунктов в БакуСоциальная защита
15:48
Глава Европейского шахматного союза высоко оценил организацию Baku Open 2026Индивидуальные
15:46
Эльнур Солтанов представит Азербайджан на Белградском энергетическом форумеЭнергетика
15:42
Пилота самолета Swiss Air доставили в больницу в Алматы после ЧП на бортуВ регионе
15:40
Валех Алескеров призвал инвесторов вложиться в проекты в СЭЗ АлятАПК
15:25