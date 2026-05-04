    Багаи: В ближайшее время Иран и Оман обсудят новые правила судоходства в Ормузе

    • 04 мая, 2026
    • 12:35
    Багаи: В ближайшее время Иран и Оман обсудят новые правила судоходства в Ормузе

    Иран и Оман в ближайшее время продолжат диалог по разработке новых правил судоходства в Ормузском проливе.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявил в ходе брифинга представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    "Иран и Оман являются прибрежными странами Ормузского пролива, естественно, что они несут общую ответственность за обеспечение безопасности судоходства на этом стратегически важном водном пути. Переговоры были сосредоточены на разработке конкретных протоколов и механизмов для обеспечения безопасного прохода судов", - отметил он.

    Багаи также отметил, что США несут ответственность за то, что безопасность судоходства в Ормузском проливе нарушена.

    "До 29 марта Ормузский пролив был безопасным местом для судоходства. Международное сообщество должно привлечь США к ответственности за то, что она сделала пролив небезопасным из-за пиратства", - сказал он.

    Bəqai: İran və Oman tezliklə Hörmüz boğazında gəmiçiliklə bağlı yeni qaydaları müzakirə edəcək

