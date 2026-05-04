Багаи: В ближайшее время Иран и Оман обсудят новые правила судоходства в Ормузе

Иран и Оман в ближайшее время продолжат диалог по разработке новых правил судоходства в Ормузском проливе.

Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявил в ходе брифинга представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Иран и Оман являются прибрежными странами Ормузского пролива, естественно, что они несут общую ответственность за обеспечение безопасности судоходства на этом стратегически важном водном пути. Переговоры были сосредоточены на разработке конкретных протоколов и механизмов для обеспечения безопасного прохода судов", - отметил он.

Багаи также отметил, что США несут ответственность за то, что безопасность судоходства в Ормузском проливе нарушена.

"До 29 марта Ормузский пролив был безопасным местом для судоходства. Международное сообщество должно привлечь США к ответственности за то, что она сделала пролив небезопасным из-за пиратства", - сказал он.