В Баку обнаружено свыше 70 кг наркотиков, задержаны 3 человека

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана в ходе операции в Баку изъяли 71 кг наркотиков и 13 тыс. таблеток метадона.

Как сообщили Report в МВД, в результате операции задержаны Джавид Заманов, Эхтирам Абдуллаев и Илькин Бахшиев. У них было обнаружено более 71 кг опия, марихуана с добавлением вредных веществ, а также 13 тыс. таблеток метадона.

По данным ведомства, задержанные занимались наркокурьерской деятельностью по поручению иностранных наркоторговцев.

По факту возбуждены уголовные дела, в отношении задержанных по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.