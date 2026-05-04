    В Баку обнаружено свыше 70 кг наркотиков, задержаны 3 человека

    04 мая, 2026
    • 12:26
    Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана в ходе операции в Баку изъяли 71 кг наркотиков и 13 тыс. таблеток метадона.

    Как сообщили Report в МВД, в результате операции задержаны Джавид Заманов, Эхтирам Абдуллаев и Илькин Бахшиев. У них было обнаружено более 71 кг опия, марихуана с добавлением вредных веществ, а также 13 тыс. таблеток метадона.

    По данным ведомства, задержанные занимались наркокурьерской деятельностью по поручению иностранных наркоторговцев.

    По факту возбуждены уголовные дела, в отношении задержанных по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.

    Bakıda 71 kiloqram tiryək aşkarlanıb, 3 nəfər saxlanılıb

    01:37

    01:22

    00:58

    00:24

    00:13

    00:00

    23:51

    23:46

    23:44

