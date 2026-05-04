В Баку обнаружено свыше 70 кг наркотиков, задержаны 3 человека
Происшествия
- 04 мая, 2026
- 12:26
Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана в ходе операции в Баку изъяли 71 кг наркотиков и 13 тыс. таблеток метадона.
Как сообщили Report в МВД, в результате операции задержаны Джавид Заманов, Эхтирам Абдуллаев и Илькин Бахшиев. У них было обнаружено более 71 кг опия, марихуана с добавлением вредных веществ, а также 13 тыс. таблеток метадона.
По данным ведомства, задержанные занимались наркокурьерской деятельностью по поручению иностранных наркоторговцев.
По факту возбуждены уголовные дела, в отношении задержанных по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.
Последние новости
01:37
Трамп спрогнозировал резкое падение цен на нефтьДругие страны
01:22
При стрельбе у Белого дома пострадал подросток - ОБНОВЛЕНОДругие страны
00:58
"Манчестер Сити" потерял важные очки в борьбе с "Арсеналом" за чемпионствоФутбол
00:24
Ильхам Алиев и Джорджа Мелони обсудили азербайджано-армянские отношенияВнешняя политика
00:13
"Челси" повторил в АПЛ антирекорд 33-летней давностиФутбол
00:00
Мелони назвала сроки проведения в Баку Азербайджано-итальянского бизнес-форумаЭкономика
23:51
Лидеры Азербайджана и Италии обменялись мнениями по кризису вокруг ИранаВнешняя политика
23:46
Уолтц: США вместе с союзниками подготовят проект резолюции Совбеза ООН в отношении ИранаДругие страны
23:44