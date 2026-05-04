Мартин Чунгонг посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

4 мая находящийся с визитом в Азербайджане генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг и сопровождающая его делегация посетили Аллею почетного захоронения.

Как сообщает Report, делегация почтила память общенационального лидера, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила цветы к его могиле.