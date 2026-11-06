Premyer Liqa: "Turan Tovuz" səfərdə "Qarabağ"a qalib gəlib
Futbol
- 06 noyabr, 2026
- 19:56
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Misli Premyer Liqasının XI turunda "Qarabağ" evdə "Turan Tovuz"la qarşılaşıb.
"Report" xəbər verir ki, "Azərsun Arena"da baş tutan oyunda Tovuz klubu 1:0 hesablı qələbə qazanıb.
Qolu 80-ci dəqiqədə Roderik Miller vurub.
"Turan Tovuz" bu qələbə ilə xallarının sayını 21-ə çatdırıb və turnir cədvəlində ikinci pilləyə yüksəlib. "Qarabağ" isə 19 xalla dördüncü sıraya geriləyib.
Qeyd edək ki, "Zəfər turu"na noyabrın 8-də yekun vurulacaq.
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