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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Premyer Liqa: "Turan Tovuz" səfərdə "Qarabağ"a qalib gəlib

    Futbol
    • 06 noyabr, 2026
    • 19:56
    Premyer Liqa: Turan Tovuz səfərdə Qarabağa qalib gəlib

    Misli Premyer Liqasının XI turunda "Qarabağ" evdə "Turan Tovuz"la qarşılaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, "Azərsun Arena"da baş tutan oyunda Tovuz klubu 1:0 hesablı qələbə qazanıb.

    Qolu 80-ci dəqiqədə Roderik Miller vurub.

    "Turan Tovuz" bu qələbə ilə xallarının sayını 21-ə çatdırıb və turnir cədvəlində ikinci pilləyə yüksəlib. "Qarabağ" isə 19 xalla dördüncü sıraya geriləyib.

    Qeyd edək ki, "Zəfər turu"na noyabrın 8-də yekun vurulacaq.

    Roderik Miller Azərbaycan Premyer Liqası Turan Tovuz FK Qarabağ FK
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