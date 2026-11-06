Fransa Polşadakı Jeşuv hava limanının hava hücumundan müdafiəsini öz üzərinə götürəcək
- 06 noyabr, 2026
- 19:27
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Fransa 2027-ci il yanvarın 1-dən NATO missiyası çərçivəsində Ukraynaya yardımın çatdırılması üçün əsas qovşaq olan Polşanın Jeşuv-Yasenka hava limanı ərazisində hava hücumundan müdafiə (HHM) funksiyalarını öz üzərinə götürəcək.
"Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Fransanın Polşadakı səfiri Etyen de Ponsen bildirib.
"Yanvarın 1-dən Fransa NATO çərçivəsində Jeşuv ərazisində HHM funksiyalarını öz üzərinə götürəcək, bu da həmin məqsədlə Fransa texnikasının istifadə edildiyi ilk hal olacaq", - diplomat deyib.
Onun sözlərinə görə, Fransanın HHM sistemləri ABŞ-nin "Patriot" kompleksləri ilə birgə fəaliyyət göstərəcək. Bu, iki sistemin uyğunluğunu yoxlamağa imkan verəcək. Səfir Fransanın bu ərazidə HHM-ni nə qədər müddət təmin edəcəyini qeyd etməyib.
Hazırda Jeşuv-Yasenka hava limanı Niderlandın "Patriot" sistemləri tərəfindən qorunur. İsveç isə, gələn ay öz komplekslərini yerləşdirməyi planlaşdırır.