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    Fransa Polşadakı Jeşuv hava limanının hava hücumundan müdafiəsini öz üzərinə götürəcək

    Digər ölkələr
    • 06 noyabr, 2026
    • 19:27
    Fransa Polşadakı Jeşuv hava limanının hava hücumundan müdafiəsini öz üzərinə götürəcək

    Fransa 2027-ci il yanvarın 1-dən NATO missiyası çərçivəsində Ukraynaya yardımın çatdırılması üçün əsas qovşaq olan Polşanın Jeşuv-Yasenka hava limanı ərazisində hava hücumundan müdafiə (HHM) funksiyalarını öz üzərinə götürəcək.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Fransanın Polşadakı səfiri Etyen de Ponsen bildirib.

    "Yanvarın 1-dən Fransa NATO çərçivəsində Jeşuv ərazisində HHM funksiyalarını öz üzərinə götürəcək, bu da həmin məqsədlə Fransa texnikasının istifadə edildiyi ilk hal olacaq", - diplomat deyib.

    Onun sözlərinə görə, Fransanın HHM sistemləri ABŞ-nin "Patriot" kompleksləri ilə birgə fəaliyyət göstərəcək. Bu, iki sistemin uyğunluğunu yoxlamağa imkan verəcək. Səfir Fransanın bu ərazidə HHM-ni nə qədər müddət təmin edəcəyini qeyd etməyib.

    Hazırda Jeşuv-Yasenka hava limanı Niderlandın "Patriot" sistemləri tərəfindən qorunur. İsveç isə, gələn ay öz komplekslərini yerləşdirməyi planlaşdırır.

    Ukraynaya yardım Fransa Polşa
    Франция возьмет на себя противовоздушную оборону аэропорта Жешув в Польше
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