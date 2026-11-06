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    Франция возьмет на себя противовоздушную оборону аэропорта Жешув в Польше

    Другие страны
    • 06 ноября, 2026
    • 19:17
    Франция возьмет на себя противовоздушную оборону аэропорта Жешув в Польше

    Франция с 1 января 2027 года возьмет на себя функции противовоздушной обороны в районе польского аэропорта Жешув-Ясенка - ключевого узла доставки помощи Украине, в рамках миссии НАТО.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил посол Франции в Польше Этьен де Понсен.

    "С 1 января Франция в рамках НАТО возьмет на себя функции противовоздушной обороны в районе Жешува, что станет первым случаем использования французской техники для этой цели", - сообщил дипломат.

    По его словам, французские системы ПВО будут действовать совместно с американскими комплексами Patriot. Это позволит проверить совместимость двух систем. Посол не уточнил, как долго Франция будет обеспечивать противовоздушную оборону в этом районе.

    В настоящее время аэропорт Жешув-Ясенка охраняется нидерландскими системами Patriot. Швеция, в свою очередь, планирует развернуть свои комплексы в следующем месяце.

    Североатлантический альянс (НАТО) Франция Противовоздушная оборона (ПВО) ЗРК Patriot
    Fransa Polşadakı Jeşuv hava limanının hava hücumundan müdafiəsini öz üzərinə götürəcək
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